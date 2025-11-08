Dünya başkentlerinden sonra İstanbul'da mağaza açtı

Moda dünyasında bazı parçalar vardır ki sadece bir dönemin değil, kuşakların da ortak sembolüne dönüşür. Zamansız çizgileriyle işlevselliği stilden ödün vermeden buluşturan bu parçalar, moda tarihinin en kalıcı hikâyelerini yazar.
Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından
Barbour da o markalardan. 1894’te İngiltere’nin kuzeydoğusunda doğan marka, efsaneleşmiş ‘wax ceketleri’ ile dayanıklılığı, el işçiliğini ve İngiliz tarzını bir araya getiriyor. Bugün hâlâ aile şirketi olarak yoluna devam eden Barbour, Türkiye’de Türkan Tekstil’in resmi distribütörlüğüyle varlık gösteriyor. Marka, geçtiğimiz günlerde tüketicilere özel bir deneyim sunan ‘heritage’ konseptli mağazalarından birini de dünya başkentlerinden sonra İstanbul’da, Bağdat Caddesi’nde de açtı.
2010 yılından bu yana markanın Türkiye’deki tek dağıtıcısı olduklarını söyleyen Türkan Tekstil CEO’su İsmail Çetin, “Bugün Türkiye’de sekiz mağazayla faaliyet gösteriyoruz. Ancak ‘heritage konsepti’, Barbour’un ülkemizdeki marka algısını güçlendiren stratejik bir adım. Bu mağaza, markanın Avrupa’nın en büyük ‘heritage’ mağazası olma özelliğini de taşıyor. Çok yakında Tersane İstanbul’da da aynı konsept mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz” diye anlatıyor.
ÜÇ LOKASYON DAHA PLANLANIYOR
Yaklaşık 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve tüm büyük küresel şehirlere istikrarlı bir şekilde yayılmayı planladıklarını söyleyen Barbour Global Distribütörlerin Genel Müdürü Neil Parker ise, 85 milyonu aşkın nüfusu ve yıllık 60 milyon ziyaretçisiyle Türkiye’nin, Doğu ile Batı’nın kesişme noktasında benzersiz bir konuma sahip olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de üç yeni mağaza açma planımız daha var. Ancak asla aşırı genişleme yapmayacağız. Çünkü Barbour, fast fashion markalar gibi değil. Markamızın ayrıcalığını ve bütünlüğünü koruyoruz. Bağdat Caddesi’ndeki konsept mağazamız çok özel. Tarihi konumu ve dünya standartlarında konumu sayesinde, Londra, Tokyo, Pekin’den sonra şimdi de İstanbul, seçkin konsept mağazalarımız arasında yerini aldı.”