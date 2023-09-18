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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Ekim ayının sonunda gram altın nerede olur?

Değerli metal altın, en çok merak edilen yatırım araçlarından biri. Peki Ekim ayının sonunda gram altın nerede olur? 10 kurum sarı metal için beklentilerini sıraladı...

18 Eylül 2023
Ekim ayının sonunda gram altın nerede olur?

Son dönemde ons altında zayıf bir görünümün hâkim olduğu, özellikle ABD'de yükselen reel faizlerin ons altında kısa vadede baskı yarattığı, dolar/TL'nin hareketlerine bağlı olarak gram altında da kısmi geri çekilmeler yaşandığı gözlemleniyor. 

03-16 Eylül 22023 tarihli sayıdan

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan; FED unsuruna ek olarak ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesinin ve Çin tarafında hem işsizlik hem de düşük sanayi üretimi ve perakende satışlarla birlikte gündeme gelen deflasyon endişelerinin emtia fiyatlarında baskıya neden olduğu bilgisini veriyor. Karahan'ın yurtiçinde ise son PPK kararı sonrasında kurda yükselişlerin yılın geri kalanı içinde hız kesebileceğine yönelik beklentilerle birlikte gram altın fiyatlarında da geri çekilme beklentisi var.  Karahan; kur ve ons altındaki oynaklığa bağlı olarak gram altın fiyatlarının ekim ayı sonunda 1,600-1,650 TL arasında hareket edebileceğini sözlerine ekliyor. 

A1 Capital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Baki Atılal; FED'in enflasyon yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı şekilde hareket edene kadar kısıtlayıcı para politikasını sürdürmeyi ve gerekirse oranları daha da artırmayı planlamasının altını baskı altında tuttuğunu belirtiyor.

Bu sürecin kasım ayına kadar sürmesini bekleyen Atılal; “Son gelişmelerle ve düzenlemelerle yükseliş trendi beklentimizin olmadığı dolar/TL'de ekim ayı sonu için tahminimiz 24,00¬26,00 bandı. Bu süreçte gram altının da 1,700-1,750 TL bandında hareket edeceğini öngörüyoruz” diyor.

BASKI SÜRECEK Mİ?

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan; “FED yetkililerinden gelen şahin açıklamalar yılın devamında FED'den bir faiz artışının daha gelmesi olasılığını güçlendirirken ons altında ise baskı oluşturmaya devam ediyor” diyor.

Bircan; FED'den şahin açıklamaların devam etmesi ve yılın devamında bir faiz artışı gelmesi varsayımıyla ons altında aşağı baskılanmanın devam edebileceğini kaydediyor. Böyle bir ortamda yurtiçinde ekonomi yönetiminden gelecek sıkılaştırıcı adımlar ile kurdaki baskılanmayı da göz önünde bulunduran Mehmet Bilal Bircan'a göre; gram altında da ons altına paralel aşağı yönlü hareketler görülebilir ve ekim ayı sonunda gram altın 1,650-1,700 TL bandında yer alabilir.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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