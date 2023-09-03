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Gözde Yeniova
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Sonbahar portföyü

Oldukça hareketli geçen 2023’ün ilk yarısı; yüksek enflasyon ve kur, değişen faiz politikaları ve küresel gelişmelerle geride kalırken sonbahar dönemindepiyasalar denge bulmaya çalışıyor.

03 Eylül 2023
Sonbahar portföyü

Oldukça hareketli geçen 2023’ün ilk yarısı; yüksek enflasyon ve kur, değişen faiz politikaları ve küresel gelişmelerle geride kalırken sonbahar döneminde piyasalar denge bulmaya çalışıyor. 

Bu dönemde risklerin azaltıldığı dengeli bir portföy öneriliyor. Anketimize katılan uzmanların çoğu hisse önerisini önceliklendirirken hisseyi altın ve TL mevduat takip ediyor.

Piyasalar yüksek enflasyon ve kur ile yönünü bulmaya çalışırken yurtiçinde ve yurtdışında değişen politikalar dalgalanmayı artırıyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Para Politika Kurulu (PPK) toplantısında gerçekleştirdiği beklenti üstünde faiz artırımıyla kur biraz soluklanırken enflasyonu düşürecek bir sıkılaşma için faiz artışının sürmesi gerektiği görüşü devam ediyor.

Bu arada Hazine’ye yük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkışa yönelik girişimler de başladı. KKM sahiplerini TL mevduata geçişe ikna edebilmek için güven ortamının sağlanması ve TL mevduat faizlerinin yüzde 50’ye kadar çıkması bekleniyor. 

Bu gelişmelerle birlikte piyasalardaki hareket sürerken yatırımcılar portföylerini nasıl oluşturması gerektiği konusunu merak ediyor. Biz de bu süreçte aracı kurumlara ekim sonuna kadar yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğini sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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