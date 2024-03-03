En Güçlü 50 Kadın CEO: İlk 3

Bu yıl listemizin ilk sırasında Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren yer aldı. Onu LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt izledi. Bu yıl Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise listemize üçüncü sıradan giriş yaptı.

Türkiye’de özellikle son yıllarda kadın CEO oranındaki artışa ve kadın iş liderlerinin devam eden başarı yolculuklarına şahit oluyoruz. Ekonomist Dergisi olarak her yıl hazırladığınız ’50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmamız da bu yükseliş trendini açıkça ortaya koyuyor.

2010’lu yıllarda bu listelerde yer alan kadın iş liderlerinin küresel ölçekte görevler alarak kariyerlerini sürdürdüklerini görmenin, kadın CEO oranının artmasında çok yönlü etki yarattığı bir gerçek.

Başarılı profesyonel kadın liderlerin yer aldığı araştırmalar; hem kadın yöneticilere ilham verip daha da cesaretlenmelerini sağlıyor hem de şirketlerin yönetim kurullarını kadın CEO alternatiflerini daha fazla dikkate almaya yönlendiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.