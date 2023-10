Fast food’da ‘gel-al’ dönemi

Gel-al ve eve servis segmentinin payı pandemiden önce yüzde 30 iken şu anda yüzde 45 bandına çıkmış durumda. Little Caesars Pizza, bu segmentte büyüyerek yeni şubeler açmayı planlıyor.

Dünya pizza pazarının 2027'ye kadar yüzde 86 oranında büyümesi bekleniyor. Bu büyümede yeni nesil müşterinin online alışkanlıkları, pizzanın paylaşımı kolay ve kalite standartlarının belli bir ürün olması, yaratıcı ve farklı ürün seçenekleri sunması gibi faktörlerin etkisi var.

2022'de fast food pazarında yüzde 27 olan pizza payının 2027'de yüzde 42 olacağı tahmin ediliyor. Euromonitor ve Deloitte verilerine göre; Türkiye'de yeme içme pazarının 2021 yılında 130 milyar TL iken, neredeyse yüzde 100'e yakın bir artışla 2022 yılında 256 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz.

Restoranda yeme içme alışkanlıkları pandemi öncesi yüzde 70 iken, pandemide yüzde 43'e kadar indi ve bugün yüzde 55'e yükseldi. Gel-al ve eve servis segmentinin payı pandemiden önce yüzde 30 iken şu anda 45 bandında gerçekleşiyor.

Veriler gösteriyor ki restoranlarda geçirilen süre azalıyor, oluşan fark gel-al ve eve servise kayıyor. 'Gel-Al' serviste dünyanın bir numaralı pizza zinciri unvanına sahip Little Caesars Pizza, Türkiye pazarındaki zorlu ekonomik koşullara, sürdürülebilir bir fiyat politikası değişikliği ile yanıt verdi.

600 ŞUBE HEDEFİ

Little Caesars, 'Gel-Al' servisin çok yönlü faydalarını müşterileriyle paylaştığı yüzde 40 indirimli fiyatlarla sunacak. Little Caesars Türkiye'nin yeni dönemi ile ilgili açıklama yapan Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, markanın Türkiye hikayesini yeniden yazmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Arıduru, "Stratejik planlarımızı bu yönde yeniledik. 'Gel-al'da pizza tüketimine baktığımızda aile ile tüketimin yüzde 39 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Eve serviste bu oran yüzde 44. Her ailenin ayda bir veya iki defa pizza gecesi yapma eğiliminde olduğu görülüyor. Yeni stratejimizle tüm sos-yo-ekonomik gruplara bu imkânı yaratmaya odaklandık" diyor.

Little Caesars Türkiye'nin 'gel-al' servisini yaygınlaştırırken müşterinin tercihen yürüyerek geldiği şube sayısını da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Arıduru, şu anda 120 olan şube sayısını 2025 sonunda 300'e çıkarmayı, beş yıl içinde 600 şube olmayı planladıklarını belirtiyor.

YÜZDE 20 KÂR MARJI

Little Caesars Türkiye'nin her şey dahil şube açma yatırım maliyeti; anahtar teslim 2 milyon 100 bin TL + KDV. İşletmecilerin yatırımlarını yaklaşık iki buçuk yılda geri aldıklarını vurgulayan Arıduru, yeni dönemde yoğun bir franchise talebi öngördüklerini ifade ediyor.

Ortalama 100 m2 büyüklüğe sahip şubelerin büyüklüğünde bir değişikliğe gidilmeyecek. Şubeler için aylık ciro hedefi sipariş sayısı hedefi ile ilerliyor. Haftalık şube başına bin 250 sipariş hedefleniyor. Yüzde 15 ile 20 arasında değişen kâr marjı sunuluyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Türkiye geneline franchise verilmesi hedefleniyor.

İlk sermaye: Her şey dahil şube açma yatırım maliyeti; anahtar teslim 2 milyon 100 bin TL + KDV.

Ciro hedefi: Haftalık şube başına bin 250 sipariş hedefleniyor.

Kâr marjı: Yüzde 15 ile 20 arasında değişiyor.

Başvuru için: www.littlecaesars.com.tr