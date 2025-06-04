Bugün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Genel kurul onayıyla kâr payından karşılanmak üzere %7,829 bedelsiz pay verilecek.
ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Ağustos, ödeme tarihi 13 Ağustos.
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Pay başına brüt 0,12 TL, net 0,1020 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.