Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklamaya göre Kron Teknoloji (KRONT) payları 10 Haziran tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek. SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan şirketten KAP'a yapılan açıklamada rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihinin 10 Haziran, bitiş tarihinin 24 Haziran olduğu duyurulmuştu.

KAR PAYI VE KAR PAYI AVANSI

Bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş iki şirket var. (Sayı artarsa eklenecektir). İşte o şirketler:

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) - Kar Payı Avansı

Pay başına 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL kar payı avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi 13 Haziran. Şirket, daha önce 16 Nisan 2025’te hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtmıştı.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 2. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran, ödeme tarihi 16 Haziran.