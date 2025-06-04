Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (TNZTP)

Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına (Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı % 83,06711) ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 218.499.097-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2024 yılı dönem kârından karşılanmak suretiyle, 400.000.000-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 181.500.903 -TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 04.06.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(MHRGY)

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Yasal kayıtlarımızda bulunan 413.500.000,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi neticesinde 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 827.000.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında, 413.500.000 TL tutarında arttırılarak 1.240.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.