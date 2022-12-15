Figopara, bankaların desteğiyle hedeflerini yükseltti

Yatırım turunda finansal teknolojiler ve girişim ekosisteminde bu kadar çok sayıda güçlü kurumun yatırım için ilk kez bir araya geldiğini ifade eden Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar “L2G Ventures’ın liderliğinde yapılan turda Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, JIMCO, Lima Ventures, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu şirketimize olan güvenlerini gösterdi. Türkiye’nin iki büyük bankasının şirketimize yatırımcı olarak katılması banka fintek iş birliği açısından yepyeni bir dönemi işaret ediyor. Figopara olarak ayda 10 binden fazla KOBİ’nin finansmanına aracılık eden bir kurum haline gelmek istiyoruz” dedi.

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara, büyümesini sürdürüyor. Ekim 2022’de Seri A yatırım turunda dünyanın ve Türkiye’nin iş, finans ve girişim alanındaki en büyük kuruluşlarından 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım alan Figopara’nın kurucu ortağı ve CEO’su Koray Bahar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ile birlikte şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

2022’de aylık işlem hacmi 500 milyon TL’ye ulaştı

Türkiye’deki finteklerin genellikle B2C alanında faaliyet gösterdiğini, böylesi bir yatırımın B2B alanında bir fintek şirketine yapılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Bahar, söz konusu yatırımla finansman tedariği alanında yeni ürünler geliştireceklerini söyledi. “Figopara olarak 2023 yılında da KOBİ’lerin ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamasına aracılık edecek teknoloji temelli finansal çözümler üretmeye devam edeceğiz. 11 milyon dolarlık yeni yatırım büyümemizi hızlandıracak” diyen Bahar, şirketin 2022 yılı performansı ve hedeflerini şu sözlerle paylaştı: “Figopara açısından 2022’ye baktığımızda yılın tamamında yüzde 300 büyüme hedefliyoruz. Bizim için 2022 oldukça verimli ve finansal olarak büyüdüğümüz bir yıl oldu. Figopara olarak kurulduğumuz günden bugüne 6 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Çalıştığımız KOBİ sayısını 11 kat büyütürken, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan yeni şirketleri bünyemize dahil ederek tedarikçi sayımızı 2,5 kat artırdık. Öte yandan İzmir’in ardından 2022 yılında Ankara ve Adana ofislerimizi açarken, ekibimizi 3 kat büyüttük.”

2023 yılında yeni global açılımlar gerçekleştirecek

“Yeni yatırımla birlikte çalıştığımız banka ve finansal kuruluşlarla iş birliklerimiz sayesinde işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Koray Bahar, sözlerine şöyle devam etti: “Banka ve finansal kuruluşlarla yeni işbirlikleri fırsatları kovalayacağız. Ayrıca 2023 yılında yeni global açılımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayda 10 binden fazla KOBİ’nin finansmanına aracılık eden bir kurum haline gelmek istiyoruz. Öte yandan Figopara olarak servis bankacılığında dijital KYC’den finansmana aracılık etmeye kadar geniş bir yelpazede arayüz sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.”

Aran: “Sahip olduğu veriyi akla ve deneyime dönüştürebilen şirketler öne çıkıyor”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, finansmana erişim imkânlarına ve dijitalleşmeye vurgu yaparak, “Ne kadar fazla sayıda işletme ya da birey finansmana zahmetsizce erişebiliyorsa ve bu konuda da en uygun fiyatla en kaliteli hizmeti alabiliyorsa biz görevimizi o kadar başarılı yapmış oluruz. Dijitalleşme ve finansmana erişim konusunda sağladıkları, bizim bugün Figopara’nın yanında olmamızı, onu desteklememizi açıklayan faktörlerdir” dedi.

Sahip olduğu veriyi akla ve deneyime dönüştürebilen şirketlerin önümüzdeki dönemde öne çıkacağını belirten Aran, şunları söyledi: “İster sanayide, ister tarımda, ister finansta ya da teknolojide olsun kıymetli bir veriye sahip olduğunun farkında olan, bu veriyi işleyip ondan akıl üretmeyi başaranlar ve bu aklı da iyi bir çalışan, müşteri deneyimine dönüştürebilen şirketler yakın gelecekte ayrışacak.”

Aran, Figopara’nın da verinin kıymetini bilme, Türkiye’de sağladığı bu tabanı Avrupa’da kullanabilme, rekabeti Avrupa ölçeğinde yapabilme konusunda başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Mert: “Finans sektörü ezberbozan bir dönüşüm içinde”

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert; Finberg üzerinden yatırım yaptıkları Figopara’nın bir başarı öyküsü olduğunu paylaşarak şöyle dedi:

“2017 yılı itibarıyla, dijital banka olma stratejimizle kendimize bir yol çizerek teknolojiye yaptığımız yatırımları artırdık. Amacımız, bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi hâline gelmek. Figopara ile bugün burada olmamıza vesile olan Finberg’i de bu yaklaşımla hayata geçirdik. Böylece Figopara gibi Türkiye’ye katma değer sunan girişimlerin bir parçası olabiliyor, birlikte çalışıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; hem dünyada hem de ülkemizde finteklerin hızla artışı ve sahip oldukları çevik yapısı ile artan rekabetle birlikte finans sektörü de ezberbozan bir dönüşüm içinde. Fintekler, bugün tüketicilerin desteklenmesinde, finansal erişimin artırılmasında, bankacılığa erişimi olmayan ya da kısıtlı olan kesimlerin dijital ekonomiye kazandırılmasında büyük rol üstleniyor. Bu da finteklere yatırım yapmanın önemini ortaya koyuyor. Biz de Finberg ile fintek odaklı yatırım yaklaşımımızı korumaya devam ederken, önümüzdeki dönemde de öncelikle perakende teknolojileri ve ardından da yapay zekâ temelli iş modellerinin yanı sıra Web3 ve siber güvenlik gibi dikkat çeken, potansiyeli yüksek sektörlerde yatırımlar planlıyoruz. Yatırımcısı olduğumuz yabancı fonlar aracılığıyla da girişimlerimizin yurt dışı açılımlarını hızlandırıp, yabancı fonlardan da yatırım almalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Çünkü, Finberg, kendi ekosistemini yaratmış ve girişimlere birçok noktada fayda sağlayan bir marka. Aynı zamanda yatırımcısı olduğumuz yabancı fonlar aracılığıyla da onların yurt dışı açılımlarını hızlandırıp, yabancı yatırımlardan da yatırım almalarına yardımcı olmayı planlıyoruz.”

