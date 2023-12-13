Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor

2022’de vergi öncesi kârını yüzde bin 488 artışla 313,6 milyon TL’ye çıkaran Kıvanç Tekstil, Anadolu 500’ün vergi öncesi kârını en çok artıran şirketi oldu.

Yıllık kumaş üretimi 18 milyon metreyi bulan şirket, 60 milyon dolarlık ihracatıyla da öne çıkıyor.

1950’li yılların başında Hacı Mustafa Kıvanç tarafından Adana’da kurulan dokuma kumaş üreticisi Kıvanç Tekstil, Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirlediğimiz ‘Anadolu 500’ araştırmamızda, 2022 yılı verilerine göre Anadolu’da vergi öncesi kârını en çok artıran şirket olarak kayıtlara geçti.

Kıvanç Tekstil, 2021’de 19,7 milyon TL olan vergi öncesi kârını, 2022’de yüzde bin 488 oranında güçlü bir büyümeyle 313,6 milyon TL’ye çıkardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.