ARA
Bist 100
7618,23
-1,69%
Bist 100
Dolar/TL
29,0633
0,2326%
Dolar/TL
Euro/TL
31,334
0,0175%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,59
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor

2022’de vergi öncesi kârını yüzde bin 488 artışla 313,6 milyon TL’ye çıkaran Kıvanç Tekstil, Anadolu 500’ün vergi öncesi kârını en çok artıran şirketi oldu.

13 Aralık 2023
Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor

2022’de vergi öncesi kârını yüzde bin 488 artışla 313,6 milyon TL’ye çıkaran Kıvanç Tekstil, Anadolu 500’ün vergi öncesi kârını en çok artıran şirketi oldu. 

Yıllık kumaş üretimi 18 milyon metreyi bulan şirket, 60 milyon dolarlık ihracatıyla da öne çıkıyor.

1950’li yılların başında Hacı Mustafa Kıvanç tarafından Adana’da kurulan dokuma kumaş üreticisi Kıvanç Tekstil, Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirlediğimiz ‘Anadolu 500’ araştırmamızda, 2022 yılı verilerine göre Anadolu’da vergi öncesi kârını en çok artıran şirket olarak kayıtlara geçti. 

Kıvanç Tekstil, 2021’de 19,7 milyon TL olan vergi öncesi kârını, 2022’de yüzde bin 488 oranında güçlü bir büyümeyle 313,6 milyon TL’ye çıkardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1852,59 0,39%
  • ALTIN ONS 1982,64 0,15%
  • BIST 100 7618,23 -1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0633 0,2326%
  • EURO/TURK LIRASI 31,334 0,0175%
  • EURO/USD 1,0781 -0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,25263 -0,34052%
  • JAPON YENI 145,788 0,195%
  • KANADA DOLARI 1,35886 -0,03016%
  • RUS RUBLESI 89,9575 -0,1859%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL