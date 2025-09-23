Küçük bir atölyeden global oyuncuya: İhracat atağıyla ciroda 5 milyar TL hedefi koydu

Türkiye’nin sanayileşme süreciyle paralel bir yolculuğa sahip olan Koç Bakır Kablo, küçük bir atölyeden global bir oyuncuya uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 45 yıl önce İstanbul’da bin metrekarelik bir atölyede yalnızca bakır üretimiyle faaliyet göstermeye başlayan şirket, bugün 100 bin metrekarelik modern tesislerinde yılda 45 bin ton kablo üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

Başlangıçta Türkiye’nin enerji altyapısındaki dışa bağımlılığa çözüm üretmek amacıyla kurulan Koç Bakır Kablo, bugün bin 200 çeşit ürünüyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan global bir üretici konumuna gelmiş bulunuyor. Şirket; enerji kablolarından yangına dayanıklı ürünlere, solar kablolardan alüminyum iletkenlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle inşaat, sanayi ve yenilenebilir enerji sektörlerine çözüm sunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.