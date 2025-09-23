ARA
DOLAR
41,38
0,03%
DOLAR
EURO
48,87
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4974,84
-0,17%
GRAM ALTIN
BIST 100
11468,07
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

Diğer Yazıları

Küçük bir atölyeden global oyuncuya: İhracat atağıyla ciroda 5 milyar TL hedefi koydu

Koç Bakır Kablo, 2024’te elde ettiği 3 milyar TL ciroyu bu yıl 5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan şirketin yönetim kurulu başkanı İsmail Koç, orta vadede 60 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

23 Eylül 2025 | 04:40
Küçük bir atölyeden global oyuncuya: İhracat atağıyla ciroda 5 milyar TL hedefi koydu

Türkiye’nin sanayileşme süreciyle paralel bir yolculuğa sahip olan Koç Bakır Kablo, küçük bir atölyeden global bir oyuncuya uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 45 yıl önce İstanbul’da bin metrekarelik bir atölyede yalnızca bakır üretimiyle faaliyet göstermeye başlayan şirket, bugün 100 bin metrekarelik modern tesislerinde yılda 45 bin ton kablo üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

Başlangıçta Türkiye’nin enerji altyapısındaki dışa bağımlılığa çözüm üretmek amacıyla kurulan Koç Bakır Kablo, bugün bin 200 çeşit ürünüyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan global bir üretici konumuna gelmiş bulunuyor. Şirket; enerji kablolarından yangına dayanıklı ürünlere, solar kablolardan alüminyum iletkenlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle inşaat, sanayi ve yenilenebilir enerji sektörlerine çözüm sunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Küçük bir atölyeden global oyuncuya: İhracat atağıyla ciroda 5 milyar TL hedefi koydu-1
0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL