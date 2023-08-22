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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İtalya’daki üretimle globalde büyüyecek

Prada ve Miu Miu gibi lüks markalara üretim için geçen yıl İtalya’da 2,5 milyon Euro yatırımla fabrika satın alan Desa, 2023 için hedef büyüttü.

22 Ağustos 2023
İtalya’daki üretimle globalde büyüyecek

Prada ve Miu Miu gibi lüks markalara üretim için geçen yıl İtalya’da 2,5 milyon Euro yatırımla fabrika satın alan Desa, 2023 için hedef büyüttü. 

Desa Genel Müdürü Burak Çelet, 2023 yılını iki kat büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söylüyor. Kadın ve erkek deri giyim ürünleri, deri çanta ve deri aksesuar alanında üretimden perakendeye kadar uçtan uca bir iş modeli kuran Desa, 2023 yılında büyümesine hız verdi. 

Geçen yıl lüks markalara üretim için İtalya’da 2,5 milyon Euro yatırımla fabrika satın alan Desa, 2023 sonuna kadar iki kat büyüme hedefi koydu. 

2022 yılını 1 milyar 359 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2023’te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında artırarak toplam gelirlerini 859 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, aynı dönemde net kârını da yüzde 236 artışla 230 milyon TL’ye çıkarttı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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