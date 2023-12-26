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"Kadını yerelde güçlendireceğiz"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Kadını yerelde güçlendireceğiz” diyor.

26 Aralık 2023
"Kadını yerelde güçlendireceğiz"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2024 yılında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil iş başlıklarına odaklandı. 

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Kadını yerelde güçlendireceğiz” diyor.

Yaklaşık 150 bin kadın girişimcinin olduğu Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça alt sıralarında kalıyor. Oysa McKinsey’nin raporuna göre kadın girişimciler iş yaratan, yenilikçiliği teşvik eden ve eşitsizlikleri azaltan çarpan etkileri yaratmalarının yanı sıra 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 trilyon dolar ekleme potansiyeline sahipler.

Türkiye’deki kadın girişimcilerin, global dünyada rekabet edebilecek fırsatlara sahip olmasını sağlamak ve bu sayıyı artırmak için çalışan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2024 yılında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil iş başlıklarına odaklandı. 

Bu konulara daha çok ağırlık vereceklerini söyleyen KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz. 

Türkiye’nin yedi bölgesindeki kadın girişimci dernekleriyle bir araya geleceğiz. Bu bölgelerde çalıştaylar düzenleyerek ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olarak kadını yerelde güçlendireceğiz” diyor. 

Bezircioğlu ile kadın girişimciliği gelecek perspektifini ve yeni dönem projelerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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