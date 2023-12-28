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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Katma değerli üretime odaklanacak

İhracatta 2023 yılını yüzde 10 daralmayla kapatan tekstil sektörü, 2024 yılında güçlü bir ihracat atağı ile yılın ikinci yarısından itibaren kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.

28 Aralık 2023
Katma değerli üretime odaklanacak

İhracatta 2023 yılını yüzde 10 daralmayla kapatan tekstil sektörü, 2024 yılında güçlü bir ihracat atağı ile yılın ikinci yarısından itibaren kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. 

2024 yılında sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim, sektörün en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Yıllık 50,4 milyar dolarlık üretim değerine ulaşan Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil için 2023 zor bir yıl oldu. 

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden olumsuz etkilenen sektör, depremin yarattığı büyük yıkım sebebiyle 2023 yılını ‘kayıp yıl’ olarak değerlendiriyor. 

2023 yılının en önemli başlıkları arasında depremin yaralarını sarmak, toparlanmak ve bu bölgelerdeki üretim kapasitesini tekrar ayağa kaldırmak yer aldı.

Bu yıl ihracatçılar bir yandan üretim maliyetlerindeki artış ile mücadele ederken, bir yandan küresel navlun fiyatlarındaki düşüş ve Çin’in dampingli ürün ihracatı sebebiyle fiyat baskısı ile karşı karşıya kaldı. 

İşçilik ve enerji maliyetleri konusunda da rakiplere göre dezavantajlı bir konumda kaldıklarını söyleyen İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (İTHİB) Ahmet Öksüz, “2022 yılında, 210 ülke ve bölgeye 13 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 

2023 yılının sonunda ihracatı bir önceki yıl ile aynı oranda tamamlamayı hedefliyorduk ancak küresel ticaret dar bir koridordan geçiyor. Tekstil sektörü ihracatımızdaki gerileme yüzde 10 seviyelerinde” diyor. 

Sektör, 2024 yılında çok daha güçlü bir ihracat atağı ile özellikle yılın ikinci yarısından itibaren kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Sektör, 2024 yılı için yüzde 6’lık biri büyüme hedefi koydu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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