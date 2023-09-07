Kırtasiyede artan KDV oranları düşürülsün

Sektör, son kararla yüzde 20’ye çıkarılan KDV oranının düşürülmesini talep ediyor. Yaz tatili biterken 2023- 2024 eğitim - öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni eğitim- öğretim takvimine göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Yeni dönem, yeni heyecanlar ve yeni kırtasiye ürünleri demek. Yaklaşık 19 milyon öğrenci okul sıralarındaki yerini alırken aileler de kırtasiye alışverişiyle ilgilenecek. Ancak bu yıl, kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının geçen yıla göre ürün bazında yüzde 75’lere kadar artış göstermesi hem şirketleri hem de tüketicileri zorluyor.

Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında genel olarak ürün bazında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir fiyat artışı olduğunu dile getiren Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, “Bu yıl bir çanta ortalama 900 ila bin 200 TL arasında dolacak.

Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin; 200 TL’ye de okul çantası alabilirsiniz, 800 TL’ye de” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.