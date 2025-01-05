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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak

Turizm, eğitim ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Kıbrıs Developments, ikisi otel olmak üzere dört yeni proje daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

05 Ocak 2025 | 14:41
KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak

Kıbrıs Development Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, “Hedefimiz beş yılda 750 konut üretmek” diyor.

Ağırlıklı turizm ve eğitim sektörüyle öne çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son yıllarda inşaat sektöründe yapılan atılımlarla çehresini değiştirmeye başladı. Artan yabancı yatırımcı ilgisi, özellikle konut sektöründe ciddi bir hareketlilik sağladı.

Türkiye, İngiltere, Rusya ve İsrail gibi ülkelerden gelen yatırımcılar, inşaat sektörünün hacminin büyümesine doğrudan katkı sağladı. İnşaat sektörünün ada ekonomisindeki payının yaklaşık yüzde 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Sektördeki bu canlılık yeni yatırımları da beraberinde getiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada cuma günü sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
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