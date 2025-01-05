KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak

Kıbrıs Development Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, “Hedefimiz beş yılda 750 konut üretmek” diyor.

Ağırlıklı turizm ve eğitim sektörüyle öne çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son yıllarda inşaat sektöründe yapılan atılımlarla çehresini değiştirmeye başladı. Artan yabancı yatırımcı ilgisi, özellikle konut sektöründe ciddi bir hareketlilik sağladı.

Türkiye, İngiltere, Rusya ve İsrail gibi ülkelerden gelen yatırımcılar, inşaat sektörünün hacminin büyümesine doğrudan katkı sağladı. İnşaat sektörünün ada ekonomisindeki payının yaklaşık yüzde 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Sektördeki bu canlılık yeni yatırımları da beraberinde getiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.