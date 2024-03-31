Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı

Rusya-Ukrayna savaşı ve Süveyş Kanalı’ndaki güvenlik endişeleri Orta Koridor’u cazip hale getirirken, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik önemini de artıracak.

Pandemi sonrasında küresel ticarette taşlar yerinden oynarken, doğu-batı ekseninde yeni ticaret yollarının kurulması gerektiği fikri de güçlendi.

Son iki yılda Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Süveyş Kanalı’nda ticaret gemilerine yapılan saldırılar ve son olarak İsrail’in Gazze’yi işgali, Çin’den Avrupa’ya uzanan mevcut ticaret rotalarına olan güveni sarsmış durumda.

Bu noktada Pekin’den başlayıp Londra’ya uzanan ‘Orta Koridor’un önemi giderek artıyor.

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan üzerinden Orta Asya ve sonrasında Çin’e uzanan Orta Koridor, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.