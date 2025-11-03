Eskişehir'de 500 bin konut evleri nerelerde yapılacak? TOKİ Listeyi açıkladı

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak anılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Türkiye genelindeki 81 ilde hayata geçirilecek projede, her ilde hangi bölgede ve kaç konut yapılacağı belli oldu.
Projede konut sayıları, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma ihtiyacı dikkate alınarak belirlendi.
1 Eskişehir'de kaç konut inşa edilecek?
En çok merak edilen illerden biri olan Eskişehir'de de 6 bin 25 konutun yapılacağı açıklanmıştı.
2 Başvurular ne zaman başlıyor?
500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım tarihinde başlayıp, 19 Aralık'ta sona erecek. Projenin ilk kuraları aralık ayı itibarıyla çekilecek.
2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek konutların Mart 2027 itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor.
3 Özel kontenjanlar ayrıldı
Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrıldı.
Buna göre; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğu bulunan aileler için yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.
4 Projeye kimler başvurabilecek?
500 bin sosyal konut projesine 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ile çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabiliyor.
Başvuruda, hane halkının aylık net gelirinin İstanbul’da en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.
5 Konut fiyatları ne kadar olacak?
Konutların satış bedelinin 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı duyurulmuştu. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.
6 Eskişehir'de konutlar hangi ilçelerde yapılacak?
ESKİŞEHİR
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|1
|ESKİŞEHİR
|MERKEZ
|ESKİŞEHİR MERKEZ (ODUNPAZARI,TEPEBAŞI) 5080/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5080
|EMLAK KATILIM BANKASI
|2
|ESKİŞEHİR
|ALPU
|ESKİŞEHİR ALPU 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|ZİRAAT BANKASI
|3
|ESKİŞEHİR
|BEYLİKOVA
|ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|4
|ESKİŞEHİR
|ÇİFTELER
|ESKİŞEHİR ÇİFTELER 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
7 Eskişehir'de ilçelere göre konut sayıları
|5
|ESKİŞEHİR
|GÜNYÜZÜ
|ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|6
|ESKİŞEHİR
|HAN
|ESKİŞEHİR HAN 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|ZİRAAT BANKASI
|7
|ESKİŞEHİR
|İNÖNÜ
|ESKİŞEHİR İNÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|8
|ESKİŞEHİR
|MAHMUDİYE
|ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
8 Toplam 6 bin 25 konut inşa edilecek
|9
|ESKİŞEHİR
|MİHALGAZİ
|ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 34/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|34
|ZİRAAT BANKASI
|10
|ESKİŞEHİR
|MİHALIÇÇIK
|ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|11
|ESKİŞEHİR
|SARICAKAYA
|ESKİŞEHİR SARICAKAYA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|12
|ESKİŞEHİR
|SEYİTGAZİ
|ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|13
|ESKİŞEHİR
|SİVRİHİSAR
|ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI