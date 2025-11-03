Eskişehir'de 500 bin konut evleri nerelerde yapılacak? TOKİ Listeyi açıkladı

500 bin sosyal konut projesine 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ile çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabiliyor.

Başvuruda, hane halkının aylık net gelirinin İstanbul’da en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.