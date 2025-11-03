ARA
DOLAR
42,07
0,05%
DOLAR
EURO
48,50
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
5412,15
-0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
11060,39
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin konut projesi)

Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin konut projesi)

500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Ankara'da 30 bin 823 konutun inşa edileceği projede, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti.


Son Güncellenme:
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin konut projesi)

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut için hazırlıklar hız kazandı. 81 ilde hayata geçirilecek projede, her bölgeye düşen konut sayıları belirlenmeye başladı. Projede, konut sayılarının belirlenmesinde illerin nüfus yoğunluğu, kira artışları ve barınma talebi gibi kriterler esas alındı.

1 Ankara'da proje kapsamında kaç konut inşa edilecek?

Ankara'da proje kapsamında kaç konut inşa edilecek?

Başkent Ankara'da 30 bin 823 konutun inşa edileceği duyurulmuştu. Şehirde hangi ilçelerde ne kadar konut inşa edileceği de belli oldu.

2 Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvuru tarihleri ne zaman?

500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Projenin ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması öngörülüyor.

1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek konutların ise Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor.

3 Şehit yakınları, gaziler, engellilere özel kontenjan ayrıldı

Şehit yakınları, gaziler, engellilere özel kontenjan ayrıldı

Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjan sağlanacak.

Bu doğrultuda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılması planlanıyor.

4 Başvuruda yaş sınırı var mı?

Başvuruda yaş sınırı var mı?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisiyle birlikte eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmayan kişiler başvurabilecek.

Başvuru yapacak hanelerde, aylık net gelirin İstanbul için 145 bin lirayı, diğer iller için ise 127 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

5 Ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecek?

Ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecek?

Konutların satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı açıklanmıştı. Evler, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle alıcılara sunulacak.

Aylık taksitlerin İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlaması öngörülüyor.

6 Ankara'da hangi ilçede ne kadar sosyal konut inşa edilecek?

Ankara'da hangi ilçede ne kadar sosyal konut inşa edilecek?

 

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKA
1ANKARAMERKEZANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ21780HALK BANKASI
2ANKARAMERKEZANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ4000EMLAK KATILIM BANKASI
3ANKARAAKYURTANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150HALK BANKASI
4ANKARAAYAŞANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150HALK BANKASI
5ANKARABALAANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ110ZİRAAT BANKASI

7 İlçe ilçe inşa edilecek konut sayıları

İlçe ilçe inşa edilecek konut sayıları
6ANKARABEYPAZARIANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ750HALK BANKASI
7ANKARAÇAMLIDEREANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200ZİRAAT BANKASI
8ANKARAÇUBUKANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500HALK BANKASI
9ANKARAELMADAĞANKARA ELMADAĞ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500HALK BANKASI
10ANKARAEVRENANKARA EVREN 41/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ41ZİRAAT BANKASI

8 İlçelere göre konut dağılımı

İlçelere göre konut dağılımı
11ANKARAGÜDÜLANKARA GÜDÜL 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ142ZİRAAT BANKASI
12ANKARAHAYMANAANKARA HAYMANA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150ZİRAAT BANKASI
13ANKARAKAHRAMANKAZANANKARA KAHRAMANKAZAN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
14ANKARAKALECİKANKARA KALECİK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150ZİRAAT BANKASI
15ANKARAKIZILCAHAMAMANKARA KIZILCAHAMAM 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50HALK BANKASI

9 Detaylar belli oluyor

Detaylar belli oluyor
16ANKARANALLIHANANKARA NALLIHAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI
17ANKARANALLIHANANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI
18ANKARAPOLATLIANKARA POLATLI 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1500HALK BANKASI
19ANKARAŞEREFLİKOÇHİSARANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200HALK BANKASI
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL