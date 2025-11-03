Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjan sağlanacak.

Bu doğrultuda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılması planlanıyor.