“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut için hazırlıklar hız kazandı. 81 ilde hayata geçirilecek projede, her bölgeye düşen konut sayıları belirlenmeye başladı. Projede, konut sayılarının belirlenmesinde illerin nüfus yoğunluğu, kira artışları ve barınma talebi gibi kriterler esas alındı.
1 Ankara'da proje kapsamında kaç konut inşa edilecek?
Başkent Ankara'da 30 bin 823 konutun inşa edileceği duyurulmuştu. Şehirde hangi ilçelerde ne kadar konut inşa edileceği de belli oldu.
2 Başvuru tarihleri ne zaman?
500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Projenin ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması öngörülüyor.
1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek konutların ise Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor.
3 Şehit yakınları, gaziler, engellilere özel kontenjan ayrıldı
Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjan sağlanacak.
Bu doğrultuda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılması planlanıyor.
4 Başvuruda yaş sınırı var mı?
Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisiyle birlikte eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmayan kişiler başvurabilecek.
Başvuru yapacak hanelerde, aylık net gelirin İstanbul için 145 bin lirayı, diğer iller için ise 127 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
5 Ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecek?
Konutların satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı açıklanmıştı. Evler, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle alıcılara sunulacak.
Aylık taksitlerin İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlaması öngörülüyor.
6 Ankara'da hangi ilçede ne kadar sosyal konut inşa edilecek?
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|1
|ANKARA
|MERKEZ
|ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|21780
|HALK BANKASI
|2
|ANKARA
|MERKEZ
|ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4000
|EMLAK KATILIM BANKASI
|3
|ANKARA
|AKYURT
|ANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|4
|ANKARA
|AYAŞ
|ANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|5
|ANKARA
|BALA
|ANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
7 İlçe ilçe inşa edilecek konut sayıları
|6
|ANKARA
|BEYPAZARI
|ANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|HALK BANKASI
|7
|ANKARA
|ÇAMLIDERE
|ANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|8
|ANKARA
|ÇUBUK
|ANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|9
|ANKARA
|ELMADAĞ
|ANKARA ELMADAĞ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|10
|ANKARA
|EVREN
|ANKARA EVREN 41/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|41
|ZİRAAT BANKASI
8 İlçelere göre konut dağılımı
|11
|ANKARA
|GÜDÜL
|ANKARA GÜDÜL 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|ZİRAAT BANKASI
|12
|ANKARA
|HAYMANA
|ANKARA HAYMANA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|13
|ANKARA
|KAHRAMANKAZAN
|ANKARA KAHRAMANKAZAN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|14
|ANKARA
|KALECİK
|ANKARA KALECİK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|15
|ANKARA
|KIZILCAHAMAM
|ANKARA KIZILCAHAMAM 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|HALK BANKASI
9 Detaylar belli oluyor
|16
|ANKARA
|NALLIHAN
|ANKARA NALLIHAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|17
|ANKARA
|NALLIHAN
|ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|18
|ANKARA
|POLATLI
|ANKARA POLATLI 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1500
|HALK BANKASI
|19
|ANKARA
|ŞEREFLİKOÇHİSAR
|ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI