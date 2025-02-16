Markaların yeni hedefi 'ruj etkisi' yaratmak

‘Ruj etkisi’ son dönemde öne çıkan teorilerin başında geliyor. Bu kavram, tüketicilerin durgunluk, ekonomik gerileme veya kişisel olarak çok az nakitleri olduğu dönemlerde küçük zevklere para harcamaya devam etmeleri olarak tanımlanıyor. Yani ekonomik koşulların getirdiği finansal zorluklar nedeniyle ev, araba alamayan, istediği tatili yapamayan ya da beğendiği lüks ürünlere ulaşamayan tüketiciler küçük mutluluklara kayıyor.

Bu küçük mutluluklar, her bütçeye hitap eden ürünler ve deneyimler ile şekilleniyor. Bu dönemde, hedef kitlelerini anlayan ve ekonomik olarak daha hassas hale gelen tüketicileri memnun edecek fiyat politikaları benimseyen markalar öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.