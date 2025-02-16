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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Markaların yeni hedefi 'ruj etkisi' yaratmak

Alım gücünün azaldığı günümüz koşullarında ‘ruj etkisi’ni dikkate alan markalar kazanıyor. ‘Küçük mutluluklar’ sunan markalar, erişilebilir fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin hayatlarına renk katıyor.

16 Şubat 2025 | 10:18
Markaların yeni hedefi 'ruj etkisi' yaratmak

‘Ruj etkisi’ son dönemde öne çıkan teorilerin başında geliyor. Bu kavram, tüketicilerin durgunluk, ekonomik gerileme veya kişisel olarak çok az nakitleri olduğu dönemlerde küçük zevklere para harcamaya devam etmeleri olarak tanımlanıyor. Yani ekonomik koşulların getirdiği finansal zorluklar nedeniyle ev, araba alamayan, istediği tatili yapamayan ya da beğendiği lüks ürünlere ulaşamayan tüketiciler küçük mutluluklara kayıyor.

Bu küçük mutluluklar, her bütçeye hitap eden ürünler ve deneyimler ile şekilleniyor. Bu dönemde, hedef kitlelerini anlayan ve ekonomik olarak daha hassas hale gelen tüketicileri memnun edecek fiyat politikaları benimseyen markalar öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
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Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
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Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
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