MUTFAKTAN ÇIKAN MODA MARKASI

Bir sneaker modeli, 300 TL sermaye ve büyük bir inanç… Neslihan Canpolat’ın hikâyesi, modanın kalbine uzanan bir cesaret yolculuğu aslında. Mutfak masasının üstünde başlayan üretim süreci bugün yılda 100 bin çift ayakkabı üretimi, online ile birlikte 6 mağazası e 45 kişilik ekibiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen tasarım markalarından birine dönüştü.

“Benim kişisel yolculuğumun özeti ‘Yola Çık, İzini Bırak’ mottom. İlk sneaker modelimi Instagram’da paylaştığımda hiç mağazam yoktu ama bir günde 80 sipariş aldım. O gün anladım ki, yola çıkan mutlaka iz bırakıyor” diyen Neslihan Canpolat, kadın ayakkabılarıyla yola çıktığını, zamanla erkek modelleri, çanta ve kemer tasarımlarıyla koleksiyonunu genişlettiğini söylüyor.

Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’daki beş mağazasında bulunan Canpolat, 2026’da mağaza sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor.

KADIN İSTİHDAMI ODAĞINDA

Neslihan Canpolat’ın yıllık üretim kapasitesi 100 bin çift civarında. Koleksiyonlarında her sezon yaklaşık 100 yeni model yer alıyor. Malzeme seçiminde kaliteyi, üretimde ise sürdürülebilirliği önceliklendirdiklerini ifade eden Canpolat, üretimde uzun ömürlü, yüzde 100 deri ve sürdürülebilir materyaller tercih ettiklerini söylüyor. El emeğine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Canpolat, “Mutfak masasında başlayan bu hikâye Merter’de bir depoya, Nişantaşı’nda bir mağazaya dönüştü. Bugün ise, online satışlarımızla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyoruz. 45 kin 45 kişilik bir ekiple çalışıyoruz” diye anlatıyor.

Markanın hikâyesi sadece ekonomik büyümeden de ibaret değil. Canpolat, kadın istihdamını odağına alan yeni bir sosyal etki projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje ile ilgili şunları söylüyor: “Kadınların kendi evlerinde üretim yapabilecekleri, atölyeye dönüştürülebilir bir model tasarlıyoruz. Bu sayede hem üretim kapasitemizi artıracak hem de kadınlara ekonomik bağımsızlık alanı açacağız.”

ULUSLARARASI AÇILIM PLANLIYOR

Neslihan Canpolat’ın hedefinde önümüzdeki beş yıl içinde uluslararası pazarlara açılmak da var. İlk durak Orta Doğu, ardından Berlin üzerinden Avrupa’ya açılım planlanıyor. Bu büyümeyi kontrollü ve özüne sadık bir şekilde yürütmekte kararlı olan Canpolat, “Biz hızlı değil, doğru büyümek istiyoruz. Kaliteden ödün vermeden, markamızın ruhunu koruyarak ilerlemek en büyük önceliğimiz” diye ekliyor.

Sürdürülebilirliği bir üretim felsefesi olarak benimseyen Canpolat, atık azaltma ve yerel üretim süreçlerini merkezine alıyor. Sosyal sürdürülebilirliğin ise kadın emeğine verdiği önem ile markanın kalbinde yer aldığını dile getiren Canpolat, şöyle devam ediyor: “On yıl sonra Neslihan Capolat’ın dünya modasında da adı geçen ama hâlâ kadınların ruhunu anlayan bir marka olmasını istiyorum. Her adımda ‘Yola Çık, İzini Bırak’ mottosunu yaşatacağız.”