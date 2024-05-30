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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Paylaşımlı yolculuk yasasıyla 1 milyar dolarlık vergi sağlanabilir”

Türkiye’de özellikle İstanbul’daki en büyük ulaşım sorunlarından biri olan taksiye alternatif olarak yola çıkan Martı TAG, hızlı büyümesini sürdürüyor. Taksilerden kaynaklanan vergi kaybına dikkat çeken Martı Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkması halinde 1 milyar dolarlık ilave verginin sağlanabileceğini söylüyor.

30 Mayıs 2024 | 09:57
“Paylaşımlı yolculuk yasasıyla 1 milyar dolarlık vergi sağlanabilir”

Alper Öktem, başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

EKONOMİK BOYUTUMUZ:

• Martı TAG’a toplam 157 bin 804 sürücü kayıtlı. Yani Türkiye’nin en büyük grubu Koç Holding’ten daha fazla çalışan sayısına sahibiz. İstanbul’da kullanıcı sayımız 4 milyon. Ortalama araç bulma süresi 5.4 dakika. Ortalama müşteri memnuniyetimiz yüzde 98. İstanbul ve New York benzer boyutta şehirler ve New York’ta 230 bin paylaşımlı araç var.
• İstanbul’da 20 bin taksi var. Günlük ortalama 400 bin yolculuk yapılıyor. Her yolculuk ortalama 250 TL. Yani İstanbul’da yıllık 65 milyar TL diğer bir deyişle 2 milyar dolar gibi bir ciro var. Tüm Türkiye ise taksi ulaşımında cironun 95 milyar TL, (3 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor. 
• Taksiler basit usule tabi oldukları için vergi ödemiyorlar. 95 milyar TL cirolarından yüzde 20 KDV ve yüzde 29 gelir vergisi ödemedikleri için yıllık 1 milyar dolar vergi kaybı var.

YÖNETMELİĞE İHTİYAÇ VAR

• Sivil Trafik Şube memurları TAG araçlarını durduruyor. Telefonlarda TAG yüklü mü diye bakıyor, çapraz sorgu yapıyor. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği olmadığı için Martı bu işi 2 yıldır hiçbir komisyon almadan yapıyor. New York Borsası’ndan gelen yabancı yatırım, TAG’ı finanse etmek için kullanılıyor. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği e-fatura kesmeyi zorunlu tutacağı için 1 milyar dolar civarı vergi getirisi olacak. Taksilerden doğan kayıp kapanacak.

GÜVENLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

• Martı TAG’da on milyonlarca yolculuk oldu ve suç işlenmedi, kayıp eşya olmadı. Tüm yolculuklar dijital olarak kayıt altında.  Martı TAG sürücüleri adli sicil kaydına bakıp, mülakat yaparak sisteme alınıyor. Puanı düşenler sistemden atılıyor. Kalite bu sebepten çok yüksek. Taksilerde ise benzer şekilde bir güvenlik araştırması yok.
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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