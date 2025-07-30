Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tarih aralığı açıklandı. YKS tercih işlemlerinin 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları duyurulacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen tarih aralığında üniversite kayıt işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına ilişkin kayıt tarihleri henüz netleşmedi. Tercih sürecinin tamamlanıp yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, üniversitelerce kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan bu kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci başlatılacaktır. Bu süreç, ilk yerleştirmede istediği programa yerleşemeyen veya kaydını yaptırmayan adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyacaktır.

Adayların, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM ve üniversitelerin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önemlidir.

ÜNİVERSİTE KAYIT (E-KAYIT) NASIL YAPILACAK?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) işlemi, hızlı ve pratik bir alternatif sunuyor. Bu yöntemle kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları izleyebilir:

E-Devlet Girişi: Adaylar, "www.turkiye.gov.tr" adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yapmalıdır.

Üniversite e-Kayıt Seçeneği: Giriş yaptıktan sonra, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında yer alan "Üniversite e-Kayıt" seçeneği kullanılmalıdır.

E-kayıt sırasında adayların bilgileri otomatik olarak kontrol edilir. Lise mezuniyet bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı servisinden, askerlik durumu ise Asker Alma Dairesi'nden doğrulanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Doğrulama Sorunu: Lise mezuniyet bilgisi e-Devlet üzerinden doğrulanamayan adaylar, elektronik kayıt yapamayacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt için üniversitelere yüz yüze başvurması gerekmektedir.

Kayıt Belgesi: E-kayıt işlemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, barkodlu kayıt belgesinin çıktısını alarak saklamaları önemlidir. Bu belge, kaydın tamamlandığına dair resmi bir kanıttır.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt sürecinde ibraz etmeleri gereken belgeler şunlardır:

Ortaöğretim Diploması/Mezuniyet Belgesi: Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan aldığınız diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi gereklidir.

Önceden Kayıtlı Olma Durumu (Önemli Not): Eğer YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunuz tespit edilirse ve aynı düzeyde örgün bir programa yeni kayıt yaptırmıyorsanız, ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydınız yapılabilir. Bu durumda, daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Ek Puan Alanlar İçin Resmî Belge: Eğer ek puandan yararlanarak yerleştirildiyseniz ve mezun olduğunuz alan diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunuzu gösterir resmî belge sunmalısınız. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazar.)

Fotoğraf: Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf bulundurmanız gerekebilir.

Katkı Payı/Öğretim Ücreti Belgesi: Üniversitenin belirlediği katkı payının veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belgeyi ibraz etmelisiniz.

Üniversiteye Özgü Diğer Belgeler: Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri de istenebilir. Bu belgeler, her üniversitenin veya bölümün kendine özgü ek talepleri olabilir.

Askerlik Durumu Kontrolü

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. Bu, adayların askerlik durumlarıyla ilgili ayrıca bir belge sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.