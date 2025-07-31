YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci, üniversiteye geçiş sürecinde kendilerine yol gösterecek ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna odaklanmış durumda. Bu kılavuz, üniversite adayları için adeta bir pusula görevi görerek gelecekteki eğitim hayatlarına yön verecek.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?

YKS tercihleri, 1 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos 2025'te sona erecek. Adayların bu süreçte kılavuzu detaylıca incelemesi ve tercihlerini dikkatli yapması büyük önem taşıyor.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapabilecekler.

Tercih sürecinde adayların özellikle dikkat etmesi gereken nokta, TYT, AYT ve YDT puan türlerine göre başarı sıralamalarını dikkate almak. ÖSYM, bu konuda önemli bir uyarı yaparak, tercihlerde puan yerine başarı sıralamasının çok daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Çünkü puanlar sınavın zorluğuna göre değişkenlik gösterebilirken, başarı sıralaması adayların diğerleri arasındaki yerini daha kesin gösterir.

Bu nedenle, adayların tercih listelerini oluştururken geçen yılın taban puanları yerine, başarı sıralamalarını esas alarak detaylı bir inceleme yapmaları öneriliyor. Bu, yerleşme şanslarını daha doğru değerlendirmelerini sağlayacak ve hayallerindeki bölüme bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olacaktır.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih bulunmuyor. ÖSYM genellikle tercih süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçlarını ilan ediyor.