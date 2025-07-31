Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, sponsorluk anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'de fırsatlara baktıklarını ifade etti.

Kerem Ilgaz'ın sorularını yanıtlayan Ulukaya'nın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Başkan Ali Koç arayınca anlaşmadan önce ilk defa buraya geldim ve eşimle birlikte maçı seyrettim.

Ben bu konularda fazla düşünmem ve Fenerbahçe’nin küçüklüğümden beri büyük taraftarıyım, bu yönü ağır bastı.

Bununla beraber bu sponsorluğun ekonomik değeri nedir, bununla birlikte neler olabilir gibi sorular üzerinde bizim ekip çalışıyor.

Chobani olarak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye için yeni bir girişim, burada fırsatlara bakıyoruz. Chobani olarak bir şey de başlatabiliriz veya bir işbirliğine de girebiliriz. Bunu zaman gösterecek. Ben hiçbir zaman kısa bir dönemde nasıl bir getiri sağlarım diye hesap yapmadım. Yatırım her zaman uzun dönemli olmalıdır. Uzun dönemde Türkiye’de olmak, Türkiye’ye yatırım yapmak hem ekonomi için hem benim de memleketim olduğu için ve Fenerbahçeli olduğum için kesinlikle başarılı olacak bir girişim.

Bizim için en önemli şey her zaman en doğal, en lezzetli ve fiyat değeri herkesin alabileceği iyi ürünler yapabilmek. Geri baktığımız zaman bundan 5-10 sene sonra bu yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesi olacak.

Marka olarak futbolla daha fazla görünen bir marka olacağız. Aynı şekilde Amerikada’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Şu anda Türkiye ve ABD ilişkileri geçmiş zamanlara göre çok daha iyi. Uygulanan tarifeler bizi etkilemiyor. Tabii Avrupa’nın yapacağı işler var, Japonya, Çin, Meksika ve Kanada ile yapılan işler görülüyor.

Şu an hava yatışmaya başladı. Amerika’da piyasalardaki beklenti artık bunlar geride kaldı ve anlaşmalar birer birer olma safhasında. Umarım bölgedeki çatışma ve savaşlar son bulur. Gördüğüm kadarıyla piyasaların son durumları çok iyi, tabii her şey değişebilir de.

Bir sene daha ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanlığı görevini yapacağım. Biz bu seneyi çok yoğun geçireceğiz. Eylül ayında sayın Cumhurbaşkanımızla da toplantılar gerçekleşecek, oradaki şirketleri buraya getireceğiz. Bizim amacımız bir köprü olmak. Yani oradaki şirketleri burada, buradaki şirketleri de orada görmek.

Konuşulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine bence kesinlikle ulaşılabilir. ABD ile olan ilişkilerimiz bence çok önemli, çok büyük bir fırsat. Yurt dışında olan bütün Türk iş adamlarına buradan sesleniyorum. Herkesin gelip bu ülkede yatırım yapması lazım.