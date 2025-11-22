‘Perakende Akademisi’ ile sektöre katkı planlıyor

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım pazarı, son yıllarda rekor büyüme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Geçen yılı 152 milyar TL ile kapatan pazarın bu yıl 200 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Bu yükselişte kozmetik perakendesi sektöründe faaliyet gösteren markaların payı büyük. Rossmann da onlardan biri. Dünyada 5 bini aşan mağazası ve 65 bini aşkın çalışanı olan şirketin Türkiye’de 2010 yılında başlayan yolculuğu bugün 43 ilde 208 mağazaya, 2 bini aşkın çalışana ve 30 bin metrekarelik depo alanına ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar sekiz yeni mağaza daha açılması planlanıyor.
Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından
Almanya merkezli Rossmann, merkezi pazarlarda yüzde 6, diğer Avrupa ülkelerinde ise yüzde 19 büyüme kaydediyor. Türkiye ise yüzde 32’lik büyüme oranıyla markanın uluslararası pazarlardaki ‘en hızlı yükselen ülkesi’ konumunda. Nielsen Global araştırmalarına göre, Türkiye’nin genç nüfusu, dijitalleşme potansiyeli ve pandemi sonrası kişisel bakıma artan ilgi, pazardaki büyümenin ana sebeplerini oluşturuyor. Sektörün ‘güzellik pazarı’ olarak adlandırıldığını ancak Rossmann’ın kozmetik dışında gıda, gıda takviyeleri, bebek ürünleri ve kahve gibi birçok kategoride 11 bini aşkın ürünü de satışa sunduğunu söyleyen Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, “Ankara’da yaptığımız 17 bin 500 metrekarelik ikinci depo yatırımı ile toplam 30 bin metrekarelik depo alanına ulaştık. Bu yatırım ile planladığımız büyümeye hazırlık yaptık. Yıllık 25 mağaza açma planımız var” diye anlatıyor.
KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 72
Ejder’in verdiği bilgilere göre, Rossmann Türkiye çalışanlarının yüzde 72’si kadınlardan oluşuyor. Toplam çalışanlarının yüzde 60’ı ise 30 yaşı altında. Müdür ve üzeri pozisyonların çoğunda da kadınlar var. Çalışanlara yılda toplam 15 bin saat eğitim sağladıklarından bahseden Ejder, şöyle devam ediyor: “Ayrıca, çalışanlarımızın kariyer gelişimi için ‘Mağaza Müdürü Yetiştirme’ programımızı hayata geçireceğiz. Böylece, gelecekte tüm sektöre katkısı olacağını düşündüğümüz ‘Rossmann Perakende Akademisi’nin de temellerini atacağız.”
Öte yandan Rossmann, yerel üretim ve tedarik zincirine verdiği önemle de fark yaratmayı amaçlıyor. 31 adet öz markaları olduğunu anlatan Ejder, “Öz markalı 3 bin 500 ürünümüz var. Bunların 300’ü Türkiye’de üretiliyor. Private label’ın Türkiye’de satışlardaki payı yüzde 23 iken bizde yüzde 50’ye yakın” diyor.