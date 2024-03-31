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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Sayfiyeler altın çağını yaşıyor

Türkiye’nin sayfiye bölgeleri, pandemi öncesinde yaz döneminde tatil amaçlı gidilecek yerler olarak görülürken, artık dört mevsim yaşanan yerler haline geldi.

31 Mart 2024
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor

Pandemi ile birlikte insanların değişen yaşam tarzları ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sayfiyelere olan ilgiyi artırmıştı. Bu süreçte Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahilleri büyük ilgi görürken, günümüzde sayfiyeler altın çağını yaşıyor. 

Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı ‘Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi’ çalışması ile 2019-2024 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Urla, Foça son dönemin yükselen yıldızları olurken sayfiyelerdeki satılık ve kiralık fiyatları İstanbul ile yarışır hale gelmiş durumda. 

Endeksa’nın verilerine göre, satış fiyatı değişiminde Muğla-Bodrum/Güvercinlik 2019-2024 yılları arasında yüzde 1602’lik artışla ilk sırayı alırken, yüzde 1431’lik artışla Muğla-Bodrum/Torba ikinci, yüzde 1386’lık artışla Muğla-Bodrum/Turgutreis üçüncü sırada yer aldı. 

Kiralık m2 fiyatlarındaki ise, 2019-2024 yılları arasında yüzde 1386 artış yaşanan Çanakkale en yüksek artışın yaşandığı il olurken, yüzde 1282’lik artışla Mersin ikinci, yüzde 1195 artışla Aydın Kuşadası üçüncü sırada.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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