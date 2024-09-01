Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?

Piyasalar, oldukça hareketli geçen yaz dönemini geride bırakıyor. Yazın sonuna geldiğimiz ve sonbahar dönemine girdiğimiz bu süreçte, portföylerde de yıl sonu hesapları yapılmaya başlandı. Bu noktada, portföyler oluşturulurken yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacak hem yurt dışı hem de yurt içi odaklı birçok önemli gündem maddesi bulunuyor.

ETKİLİ OLACAK FAKTÖRLER NELER?

Portföy oluştururken hem global piyasaları hem de yurt içindeki gidişatı yakından takip etmenin önemine değinen uzmanlar, piyasaların seyrinde etkili olacak faktörlere dikkat çekiyor. Yurt dışında özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisi ve geçtiğimiz haftalarda Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell’ın faiz indirimlerinin başlayabileceğine yönelik vermiş olduğu mesajlar takip ediliyor.

TCMB’nin ise faizi sabit bırakması “Faiz indirimi hazırlığı mı?” sorusunu akla getirirken enflasyonun istenilen seviyeye inene kadar faiz silahının kullanılacağı yorumları da yapılıyor.

Tüm bu beklentiler sürerken biz de bu süreçte uzmanlara yatırım önerilerini ve piyasa beklentilerini sorduk. Uzmanların tavsiyelerinde hisse başı çekerken onu TL mevduat ve altın takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



