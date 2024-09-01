ARA
DOLAR
34,08
0,02%
DOLAR
EURO
37,64
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2743,08
-0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
9833,22
0,78%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?

Yaz dönemini geride bırakırken, portföylerde yıl sonu hesapları yapılıyor. Biz de bu dönemde portföylerini yeniden oluşturmak isteyen yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk.

01 Eylül 2024 | 16:24
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?

Piyasalar, oldukça hareketli geçen yaz dönemini geride bırakıyor. Yazın sonuna geldiğimiz ve sonbahar dönemine girdiğimiz bu süreçte, portföylerde de yıl sonu hesapları yapılmaya başlandı. Bu noktada, portföyler oluşturulurken yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacak hem yurt dışı hem de yurt içi odaklı birçok önemli gündem maddesi bulunuyor. 

ETKİLİ OLACAK FAKTÖRLER NELER?

Portföy oluştururken hem global piyasaları hem de yurt içindeki gidişatı yakından takip etmenin önemine değinen uzmanlar, piyasaların seyrinde etkili olacak faktörlere dikkat çekiyor. Yurt dışında özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisi ve geçtiğimiz haftalarda Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell’ın faiz indirimlerinin başlayabileceğine yönelik vermiş olduğu mesajlar takip ediliyor.

TCMB’nin ise faizi sabit bırakması “Faiz indirimi hazırlığı mı?” sorusunu akla getirirken enflasyonun istenilen seviyeye inene kadar faiz silahının kullanılacağı yorumları da yapılıyor.
Tüm bu beklentiler sürerken biz de bu süreçte uzmanlara yatırım önerilerini ve piyasa beklentilerini sorduk. Uzmanların tavsiyelerinde hisse başı çekerken onu TL mevduat ve altın takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2743,08 -0,69%
  • ALTIN ONS 2503,38 -0,71%
  • BIST 100 9833,22 0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,18 0,83%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34871 0,00853%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,65 -1,1989%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0817 0,0214%
  • EURO/DOLAR 1,1049 -0,2798%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6431 -0,2561%
  • STERLIN/DOLAR 1,3128 -0,30604%
Borsa Haberleri
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada yarın 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BİM'den (BIMAS) kredi derecelendirme notu açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
GERİ
İLERİ
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada yarın 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BİM'den (BIMAS) kredi derecelendirme notu açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL