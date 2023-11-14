“Sürdürülebilir ihracat için platform kuruyoruz”

27 ihracatçı sektörün yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak hedefiyle ‘Sürdürülebilirlik İzleme Platformu’ kuracaklarını açıklayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların karbon emisyonlarını aylık hesaplamalarına destek olacak platformu da devreye alacaklarını söylüyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, çimento ve hidrojen sektörlerini kapsayan ilk aşaması, 1 Ekim 2023 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdi.

Yeni mekanizma ile AB ülkelerinin ithalat yaptığı şirketlere, üretimin olduğu ülkede ödenen karbon fiyatı ile AB’deki karbon fiyatı arasındaki farkı ödemek için SKDM sertifikaları satın alma zorunluluğu getirdi.

Bu yeni mekanizma ile Türkiye’den AB ülkelerine yoğun ihracat gerçekleştiren sektörlerde etkinin yakından hissedileceğini aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların yeşil dönüşümlerine katkı sunmak üzere ‘Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve İzleme Platformunu’ kuracaklarını belirtiyor.

Bunun yanında, ihracatçıların karbon emisyonlarını hesaplayıp aylık olarak takip edebilecekleri Dijital Mentorluk Platformu da kuracaklarını aktaran Mustafa Gültepe sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.