1994'te 2 kadın girişimci kurdu, bugün küresel güç oldu

1994 yılında Türk Hava Yolları’nda görev yapan iki kadın girişimcinin vizyonuyla kurulan Hitit, bugün sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önde gelen havacılık teknolojileri firmalarından biri. Sadakat yönetim sistemleriyle başlayan yolculuk, kısa sürede rezervasyon ve biletleme çözümlerine uzandı; bugün ise altı kıtada, 50 ülkede 72 partnerle 850’den fazla havalimanında milyonlarca yolcunun seyahat deneyimini şekillendiren küresel bir teknoloji gücüne dönüştü.

Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından

Bugün Brunei’den Pakistan’a, Avrupa’nın büyük havayollarından Afrika’daki bölgesel şirketlere kadar onlarca partnerine hizmet veren Hitit, aslında yalnızca havacılığın dijitalleşmesini hızlandırmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ihracatı hikâyesine güçlü bir sayfa ekliyor.

Avrupa ve Afrika’da ikinci, dünyada üçüncü en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı konumunda olan Hitit, “Türkiye’den çıkan küresel marka” ifadesinin tam karşılığını sunuyor. Geçen yılı 34,2 milyon dolar ciro ile kapatan şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde de istikrarlı büyümesini sürdürerek satış gelirlerinde yakaladığı yüzde 31 artışla 19,8 milyon dolar ciroya ulaştı. 2025’i güçlü bir finansal performansla tamamlamayı hedefleyen şirket, yılı dolar bazında yüzde 33 ila 38 arası büyüme ile kapatmayı planlıyor.

50 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, bu büyümenin ardındaki yolculuğu şöyle anlatıyor: “Altı kıtada, 50 ülkede partnerlerimizin operasyonlarını uçtan uca destekliyoruz. Yolcu sayılarında son bir yılda yüzde 36’lık artış yaşadık. Bu sadece yeni iş birliklerinden değil, mevcut partnerlerimizin büyüyen operasyonlarından da kaynaklanıyor. IATA ARM (Havayolu Perakendeciliği Olgunluk) Endeksi’ndeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, havayolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden tanımlayan yeni ürünümüz Hitit Oxygen ile sektörde oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Hitit Oxygen, bugün dünyada canlıya geçmiş en büyük modern havayolu perakendeciliği uygulaması.”

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40’I KADIN

İstanbul’dan yönetilen ve İTÜ Teknokent’teki merkezinde 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Hitit, yalnızca teknoloji üretmiyor; aynı zamanda sektördeki iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Şirket, ‘müşteri’ yerine ‘partner’ tanımını kullanıyor çünkü sunduğu çözümler, havayolu şirketlerinin tüm operasyonlarının kalbine yerleşiyor. Partnerler büyüdükçe Hitit de büyüyor. İş modeli tam anlamıyla bir ‘kazan-kazan’ ortaklığı üzerine kurulu. Karaağaç’ın özellikle altını çizdiği bir başka nokta da kadınların temsili. Havacılık gibi erkek egemen görünen bir sektörde Hitit, farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yönetim kurulunda ve üst yönetimde yüzde 50-50 cinsiyet dengesi gözetilirken, çalışanların da yaklaşık yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Bu oran, IATA’nın sektör için koyduğu yüzde 25’lik hedefin neredeyse iki katı.

Hitit’in gündeminde yalnızca büyüme değil, sürdürülebilirlik de var. Şirket, yapay zekâ ve makine öğrenimiyle karbon emisyonlarını gerçek veriler üzerinden hesaplayan çözümler geliştiriyor. Böylece havayolları, emisyonlarını daha doğru ölçebiliyor ve hedeflerini daha gerçekçi biçimde koyabiliyor. 2025’te yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporu da bu vizyonun somut bir yansıması.