“Termal turizmde hedef 10 milyar dolar”

Mersin bölgesinin ilk beş yıldızlı termal oteli olarak 55 milyon dolarlık yatırımla 2021 yılında kapılarını açan BN Hotel, Kahramanmaraş merkezli Balsuyu ve Narlı Aileleri’ne ait.

Aynı zamanda dünür olan bu iki ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan BN Hotel İcra Kurulu Üyesi Yusuf Narlı ve otelin genel müdürü Suat Delidere’nin davetlisi olarak BN Membership için düzenlenen lansmanı ve otelin bahçesinde düzenlenen Mandalina Festivali’ni takip ettik. Yusuf Narlı ve Suat Delidere ile termal otelciliğin vizyonunu, bölgedeki turizm ekosistemini ve otelin hedeflerini konuştuk.



ÇUKUROVA HAVALİMANI POTANSİYELİ ARTIRDI



Turizmde ekonomik konjonktürün etkisiyle bir daralma yaşandığını belirten Yusuf Narlı, Mersin bölgesinde ise Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın devreye girmesiyle beraber turizmin potansiyelinin yükseldiğini hatırlattı. Narlı, “Otelimiz termal ve sağlık turizmine olan katkılarıyla bölgede fark yarattı. Mersin ve çevresinin sosyalleşme ihtiyacı var ve nitelikli tesis sayısı kısıtlı. Biz de kişiselleştirilmiş deneyimle müşteri memnuniyetini artırarak sosyalleşme ihtiyacını karşılamayı ve BN Hotel’i sadece konaklama tesisi olarak değil, insanların günlük gelebileceği bir yaşam merkezi olarak konumlandırdık” diye konuştu.



TERMALİN POTANSİYELİ BÜYÜK



Yeraltı kaynak zenginliği bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada da 7’nci ülke olan Türkiye’nin tesisleşmede ilerlemesi halinde dünya termal turizm pastasından büyük pay alabileceğini kaydeden Narlı, şöyle konuştu: “Termal turizmin sağlık turizmi içindeki payının artması, konaklama sürelerini uzatarak turizm gelirini artıracak. 2030’da Türkiye’nin turizm gelirini 100 milyar dolara çıkarma hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için, turizmi çeşitlendirerek termal turizmin sağlık turizmi içindeki payını artırmamız lazım. 2030’da termal turizmde 10 milyar dolar gelir elde ederek toplam turizm geliri hedefinin yüzde 10’una ulaşmayı hedefliyoruz. Bu katma değer oranı, aslında çok büyük bir oran. 2024’te 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri hacminin yüzde 4-5 gibi bir rakamı yani 2,4 milyar doları termalden geliyordu. Bunu yaklaşık 4 katın üzerinde artıracak 2030 hedefine, sağlık turizmine hizmet veren BN Hotel olarak Mersin’de önderlik ediyoruz.”

“BÖLGE İNSANINA AYRICILIKLI HİZMET SUNUYORUZ”



BN Membership programının, misafirleriyle kurdukları bağın yeni ve güçlü bir ifadesi olduğunu kaydeden Yusuf Narlı, “Mersin ve çevresinde yaşayan bireylere yönelik geliştirdiğimiz bir ayrıcalık programı olan BN Membership, misafir memnuniyetini sürekli artıran bir anlayışa odaklandığımızın önemli bir göstergesi” dedi.



Lansmanda BN Membership programı ile sağlanan üyelik avantajlarını anlatan bir sunum yapan BN Hotel Genel Müdürü Suat Delidere ise, aile yaşamını, bireysel konforu ve premium hizmet anlayışını tek bir çatı altında buluşturan BN Membership’e üye olanların günlük hayatlarında hissedilir avantajlar yaşayacağını vurguladı.

Yayın yönetmenimiz Talip Yılmaz’a konuşan Kahramanmaraşlı Narlı ve Balsuyu Aileleri’nin üçüncü kuşak temsilcisi BN Otel’in icra kurulu üyesi Yusuf Narlı, “BN markasını bir otel zinciri yapma hedefimiz var. Konjonktür uygun olduğunda turizm alanındaki yatırımlarımız sürebilir” diyor.