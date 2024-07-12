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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Tüketiciler 'çevresel sürdürülebilirlik' bekliyor

Pazar araştırmaları, müşterilerin sadece estetik ve kaliteyi değil, aynı zamanda ürünlerin çevreye olan etkilerini de göz önünde bulundurduğunu ortaya koyuyor. Bu da tekstil gibi çevresel etkileri büyük olan endüstrilerde sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırıyor.

12 Temmuz 2024 | 10:37
Tüketiciler 'çevresel sürdürülebilirlik' bekliyor

Tekstil hayatımızın çok önemli bir parçası. Giyimden ev dekorasyonuna kadar pek çok alanda kullanılıyor. Çevre üzerinde de önemli bir etkiye sahip olan tekstil sektörü, dünyayı en çok kirleten endüstrilerden de biri.

Öyle ki araştırmalar, dünyada giysi üretiminde kullanılan malzemelerin yüzde 87’sinin son kullanımından sonra katı atık arazilerine döküldüğünü veya yakıldığını ortaya koyuyor. Sadece yüzde 1’lik kısmın yeni kıyafet üretilmek üzere geri dönüştürüldüğü biliniyor.

Öte yandan çöpe atılan kıyafetlerin boyutu da çarpıcı. Küresel çapta çöpe gönderilen kıyafetlerin yılda yaklaşık 100 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. 2030 yılında bu rakamın yıllık yaklaşık 150 milyon tonu bulması bekleniyor.

Tekstil sektörü, küresel enerjinin yüzde 10’unu tüketiyor ve tüm endüstriyel atıkların yüzde 30’unu üretiyor. Çevre sorunlarının üstesinden gelmek için kirliliği ve kaynak tüketimini azaltabilecek sürdürülebilir tekstillere odaklanılması şart.

Sentetik olanlar yerine geri dönüştürülmüş malzemeler veya doğal lifler tercih etmek, eskileri yeniden kullanmak gibi tekstili daha sürdürülebilir hale getirmenin birçok yolu var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
GERİ
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