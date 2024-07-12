Tüketiciler 'çevresel sürdürülebilirlik' bekliyor

Tekstil hayatımızın çok önemli bir parçası. Giyimden ev dekorasyonuna kadar pek çok alanda kullanılıyor. Çevre üzerinde de önemli bir etkiye sahip olan tekstil sektörü, dünyayı en çok kirleten endüstrilerden de biri.

Öyle ki araştırmalar, dünyada giysi üretiminde kullanılan malzemelerin yüzde 87’sinin son kullanımından sonra katı atık arazilerine döküldüğünü veya yakıldığını ortaya koyuyor. Sadece yüzde 1’lik kısmın yeni kıyafet üretilmek üzere geri dönüştürüldüğü biliniyor.

Öte yandan çöpe atılan kıyafetlerin boyutu da çarpıcı. Küresel çapta çöpe gönderilen kıyafetlerin yılda yaklaşık 100 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. 2030 yılında bu rakamın yıllık yaklaşık 150 milyon tonu bulması bekleniyor.

Tekstil sektörü, küresel enerjinin yüzde 10’unu tüketiyor ve tüm endüstriyel atıkların yüzde 30’unu üretiyor. Çevre sorunlarının üstesinden gelmek için kirliliği ve kaynak tüketimini azaltabilecek sürdürülebilir tekstillere odaklanılması şart.

Sentetik olanlar yerine geri dönüştürülmüş malzemeler veya doğal lifler tercih etmek, eskileri yeniden kullanmak gibi tekstili daha sürdürülebilir hale getirmenin birçok yolu var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.