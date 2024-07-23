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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turizmde umutlar ağustos ayına kaldı

Değerli TL nedeniyle rakiplerine göre pahalı kalan Türkiye’nin turizmdeki 60 milyar dolar gelir hedefi riske girdi. Tüm umutlar Olimpiyatlar ve Avrupa Kupası sonrası ağustos itibarıyla bir hareketlenme yaşanması ve sezonun kasım ayına kadar uzamasına bağlandı.

23 Temmuz 2024 | 11:45
Turizmde umutlar ağustos ayına kaldı

Türkiye’nin bacasız sanayisi olarak anılan turizm sektörü, düşük kurlar ve her geçen gün yükselen fiyatlardan dolayı rakiplerine göre pahalı kaldı. Enflasyonist ortamda piyasada bozulan fiyat algısı nedeniyle fiyatlar her geçen gün artarken, ülkemize ilgi azaldı.

Bu nedenle 2024 sonu için hükümetin koyduğu 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefinin tutturulabilmesi riske girdi. Alım gücü azalan yerli turist de konaklama süresini azaltarak tatil yapmayı tercih ederken, kapı vizesinden faydalanıp Yunan adalarına gitmeye başladı.

Bu da ağırlıklı iç turizme hitap eden Bodrum, Alaçatı ve Çeşme’deki dolulukların yüzde 40’larda kalmasına neden oluyor. Fethiye, Marmaris, Antalya gibi yabancı turistlere hitap eden bölgelerde de doluluklar yüksek sezona rağmen yüzde 50-70’lar seviyesinde.

Turizmde dengelerin bozulmasında geçtiğimiz haftalarda iflas açıklayan Alman tur operatörü FTI’nin piyasada yarattığı boşluk ile Olimpiyatlar ve Avrupa Kupası nedeniyle insanların tatile çıkmamaları etkili oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kupa dönemi sonrasında Avrupalı turistler ve gurbetçiler ülkemize akın etmiş ve sezonu uzatmıştı. Bu yıl da özellikle kurlarda yükseliş olması halinde benzer bir şekilde ağustos ayından itibaren bir hareketlenme yaşannasıyla, sezonun kasım ayına kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
GERİ
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