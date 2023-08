"Türkiye'deki liderliği bölgemize taşıyacağız"

30 ülkede 800'ü aşkın mağazası bulunan ayakkabı markası FLO, 2023 yılında 1 milyar 380 milyon TL yatırım planlıyor. FLO CEO'su Yenal Gökyıldırım, ciro içinde yüzde 25 olan yurt dışı pazar payını 2025-2027 yılları arasında yüzde 50'lere çıkarmayı planladıklarını söylüyor.

Türkiye'de ayakkabı denilince ilk akla gelen markalardan biri olan FLO, bugün üç kıtadaki 30 ülkede 800'ü aşkın mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Yılda 57 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştiren şirket, 57 milyon çift ayakkabının yüzde 85'inin üretimini Türkiye'de yapıyor.

Son dönemde yurt dışı yatırımlarıyla dikkat çeken FLO, büyüme ivmesini hızlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni dönem büyüme stratejisine yaklaşık altı ay önce FLO'nun CEO'luk koltuğuna oturan Yenal Gökyıldırım liderlik ediyor. 2023 yılında 1 milyar 380 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen FLO CEO'su Yenal Gökyıldırım, "Odağımızda tüm kanallarımızda büyüme var.

Mağaza açılışlarımız devam edecek, e-ticaret kanalında büyüyeceğiz, stratejik marka lisans iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye ve toplam satış ile ulaştığımız ülke sayısını artırmaya çalışacağız" diyor. Ciro içinde yüzde 25 olan yurt dışı pazar payını 2025-2027 yılları arasında yüzde 50'lere çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gökyıldırım, FLO'nun büyüme yolculuğunu anlattı.

Siz FLO'ya katılalı yaklaşık altı ay oldu. Nasıl bir strateji izlediniz bu altı ayda?

FLO ailesine katıldıktan hemen sonra ilk olarak, şirketi anlamaya ve dinlemeye çalıştım. 100'e yakın arkadaşımla departmanları hakkında konuştum. 120 kişilik bir gruba anket gönderdim. Onlara sorular sordum. Sorularıma aldığım yanıtları gruplara ayırdım. Oradan şirketin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını çıkartmaya çalıştım. Ortaya çıkan ihtiyaçları yönetim takımımla değerlendirdim.

Onların arkasından çalışanlarımız, ürünlerimiz, üretimimiz ve AR-GE çalışmalarımız için 31 tane büyük proje oluşturduk. Güzel bir iç iletişim programı hazırladık. Kısa vadeli planlarımızı yürütmeye çalışırken bir yandan da uzun vadeli planlarımızı revize ederek, markamızı daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2023 yılında yatırımda öncelik verdiğiniz alanlar neler olacak?

2022 yılında toplam 818 milyon TL yatırım yaptık. 2023 yılındaysa 1 milyar 380 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Odağımızda tüm kanallarımızda büyüme var. Mağaza açılışlarımız devam edecek, e-ticaret kanalında büyüyeceğiz, stratejik marka lisans iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye ve toplam satış ile ulaştığımız ülke sayısını artırmaya çalışacağız.

Bunlara bağlı olarak da bu yıl 57 milyon çiftin üzerinde ayakkabı satışı yapmayı öngörüyoruz. Mağazalarımızın yanı sıra geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aştığımız, omni-channel yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Son iki yılda 150 milyon TL civarında teknoloji yatırımı yaptık. 2023 yılında yaklaşık 280 milyon TL daha yatırım yapacağız. Bu yılın ilk çeyreğini planlarımız dahilinde tamamladık.

Yılı ne kadarlık büyümeyle kapatacaksınız?

Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Bu yarı yılda planlarımız çerçevesinde hareket ettik. Geçen yıl 16,5 milyar TL ciro yapmıştık. Bu yıl bu rakamını iki katına neredeyse 34 milyar TL'ye çıkarmayı planlamıştık. Yılın ilk yarısında koyduğumuz bu hedefe paralel olarak hareket ettik. 2025 yılı için koyduğumuz hedeflere doğru yaklaşmış bulunuyoruz.

2025 yılında Türkiye ayakkabı sektörü liderliğimizi bölgemize taşıma hedefimiz var. Doğal büyüme alanlarımız olan EMEA ülkeleri; Türkiye'den Kazakistan'a kadar CIS bölgelerimiz bütün Arap coğrafyası ve Kuzey Afrika bölgesinde ve Balkanlar'da bizim şu anda ciddi organizasyonlarımız var. Bu bölgelerde de liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Girdiğimiz her yurt dışı pazarında ya lideriz ya da lider olmaya çok yakınız.

Yurt dışında hızlı büyüyorsunuz. 2023 yılı yurt dışı hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Şirketimizin yurt dışı yolculuğu 2014 yılında Kazakistan'da ilk mağazamızın açmasıyla başlıyor. Geçen sürede eklediğimiz yeni ülkelerle yurt dışında 200 mağazaya ulaştık. Mağazalaşmanın yanı sıra kendi e-ticaret yerlerimiz ve toptan satış kanallarımızla da yurt dışında büyüyoruz. 66 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında eklenecek dokuz ülke ile 75 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurt dışından gelen ciromuzun payını yüzde 15'lerden yüzde 25'e çektik. Yurt dışı pazar payımızı 2025-2027 yılları arasında yüzde 50'lere çıkarmayı planlıyoruz. Bir de globalde büyüme stratejimiz doğrultusunda yarısı yurt dışı olmak üzere toplam 103 mağaza ile 2022 tarihimizde en çok mağaza açtığımız yıl oldu. Bu yıl da çoğunluğu yurt dışında olmak üzere 100 civarında mağaza açacağız.

2023 yılında kaç mağaza açma hedefiniz var?

Bugün üç kıtada 30 ülkede 800'ü aşkın mağazamızla faaliyet gösteriyoruz. FLO'nun yanı sıra IN STREET, Nine West, Reebok ve Lumberjack markalarımızla da monobrand mağazalarımız var. Nine West ve Reebok'ın ardından bu sene ilk defa Lumberjack markamızın monobrand mağazasının açılışını yaptık.

Bu kanalımızda da mağaza açılışlarımızı hızlandıracağız. 2023 yılında tüm bu perakende kanallarımızla 100'e yakın mağaza açmayı planlıyoruz. Çok daha fazla lokasyona açılarak daha çok müşterimizle buluşacağımıza inanıyoruz.

Bünyenizde kendi markalarınızın yanı sıra uzun dönemli global anlaşmalarınız var. Yeni markalar getirme planı n var mı?

Lumberjack, Kinetix, Polaris, Butigo gibi kendi markalarımızın yanı a sıra lisanslı markalarımız Reebok, Nine West, Lotto, U.S. Polo, Docker's by Gerli ve daha birçok markamızla çok güçlü bir portföye sahibiz. Sürekli yeni marka anlaşmalarını değerlendiriyoruz.

Beş markayla yeni görüşme halindeyiz bu görüşmelerden ancak 2024 yılında bir netice alabileceğimizi düşünüyoruz. Hem kendi markalarımızı hem de yeni lisans anlaşmalarımızı yalnızca Türkiye'yi değil bölgemizi ve hedef coğrafyalarımızı da içine alacak şekilde değerlendiriyoruz.

2023 yılında kaç kişiye istihdam yaratacaksınız?

Şu an için bünyemizde doğrudan 15 bin kişilik istihdamımız var. İş yaptığımız ekosistemi düşündüğümüzde dolaylı olarak da 75 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2025 yılı planlaması çerçevesinde istihdamımızda her yıl birkaç bin kişi artış gösteriyor. Yönetici atamalarımızın yüzde 65'ini kendi bünyemizden yapıyoruz. Gençler için staj ve MT programlarımız var.

“KDV’YI EYLÜLDE YANSITACAĞIZ”

“Perakendeciler olarak fiyatlarımızı sezon başında belirliyoruz. Dolayısıyla KDV farkı üzerinden herhangi bir fiyatlama yapmadık. Fiyatlarımızda şu an için herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Eylül ortasında yeni sezonla birlikte ancak yeni KDV oranlarını dikkate alabiliriz.”