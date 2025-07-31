Yeni 20 euro tasarımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Politico'nun haberine göre ECB’nin 20 euro banknotu üzerinde Curie’nin adını kullanma şekli, iki ülke arasında diplomatik girişimlere neden oldu.

Bilim tarihinde önemli bir isim olan Marie Curie, 20. yüzyılda fizik ve kimya alanlarında Nobel Ödülü almıştı.

ECB, 2026 yılı sonuna kadar banknotların nihai tasarımına karar vermeyi planlıyor. Ancak bu tasarımların dolaşıma girmesi birkaç yıl alacak.

Polonya ve Fransa neden 20 euro tasarımı için karşı karşıya geldi?

ECB’nin bu yıl başında yayımladığı kısa listede Curie’nin ismi 'Marie Curie' olarak yer aldı. Ancak Polonya, Curie'nin kızlık soyadı olan 'Skłodowska'nın da eklenmesini talep etti.

Varşova doğumlu olan ve evlenmeden önceki adı Maria Skłodowska olan bilim insanı, 1895 yılında Fransız fizikçi Pierre Curie ile evlendikten sonra eşinin soyadını aldı.

İlk Nobel’ini 1903 yılında Pierre Curie ile birlikte kazandığında Marie Curie ismini kullandı. 1911’de ikinci Nobel’ini kazandığında ise Marie Skłodowska-Curie imzasını tercih etti.

Polonya, ECB'nin yayınladığı listede Skłodowska soyadının yer almamasını eleştirdi.

Brüksel’deki Polonyalı diplomatlar, söz konusu tasarımın tarihi gerçekliği yansıtmadığını belirterek ECB nezdinde girişimde bulundu.

ECB, tepkilerin ardından internet sitesindeki ifadeyi güncelleyerek 'Marie Curie (doğum adı Skłodowska)' şeklinde değiştirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Curie’ye nasıl atıfta bulunulacağı konusunda farklı kaynaklardan görüş alındığı ve nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

ECB, Curie’nin ailesi ve Paris’teki Curie Enstitüsü ile de temas halinde olduğunu duyurdu.