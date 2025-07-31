Teknoloji devi açıkladı: Yapay zekadan en az zararı bu meslekler alacak

Raporda, yapay zekanın beyaz yaka çalışanların işlerini hızla dönüştürdüğü belirtilirken, bazı mesleklerin yapay zekâdan daha az etkilendiği tespit edildi.

CNBC'nin haberine göre araştırmada, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’de Microsoft Bing Copilot yapay zekâ sohbet robotu ile gerçekleşen 200 bin anonim konuşma analiz edildi.

Kullanıcılar yapay zekadan en çok bilgi toplama, yazma ve iletişim alanlarında yardım isterken, yapay zeka bu görevlerde başarılı oldu.

Yapay zekadan en az etkilenen meslekler arasında fiziksel işlerde çalışan mavi yaka profesyoneller yer aldı. Raporda, bu mesleklerin listesi şu şekilde: