Özellikle yaz aylarında yoğun talep gören bahçeler ve göl kenarındaki teraslı mekanlar, yağmur ve istikrarsız hava nedeniyle müşteri kaybı yaşadı.

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletinde faaliyet gösteren restoran işletmecileri, planlama yapamamanın ve müşteri eksikliğinin gelirlerinde ciddi düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

Yukarı Avusturya Ekonomi Odası’nın gastronomi sözcüsü Gerold Royda, Heute gazetesine yaptığı açıklamada, sektörde planlama imkanının kalmadığını ve bunun bir felaket olduğunu söyledi.

Royda, özellikle göl manzaralı teraslara sahip işletmelerin yağışlı günlerde tamamen boş kaldığını, buna karşın personel ve gıda gibi sabit giderlerin sürdüğünü ifade etti. Bazı işletmelerin günlük zararının 5 bin euroya kadar çıkabildiği belirtildi.

Üç restorandan biri kapanma riskiyle karşı karşıya

Almanya’daki restoran işletmecileri ise sadece hava şartlarıyla değil, değişen tüketici alışkanlıklarıyla da mücadele ediyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkedeki her üç restorandan biri bu yıl kapanma riskiyle karşı karşıya.

Öte yandan, meteorolojik verilere göre Almanya'da şu sıralar Rusya’dan Arktik bölgeye kadar uzanan Omega tipi yüksek basınç sistemi etkili. Bu sistem, sıcak hava akımlarını engellediği için yaz havasının geri dönmesi kısa vadede beklenmiyor. Ancak meteorologlar, ağustos ayının ilk haftalarında Atlantik üzerindeki Azor yüksek basıncının Batı ve Orta Avrupa’yı etkisi altına alabileceğini ve yaz mevsiminin geçici olarak geri dönebileceğini belirtiyor.