Türkiye esansta Doğu’nun ‘Grasse’i olma yolunda: Türk üreticilere ilgi neden arttı?

Küresel esans pazarı yaklaşık 55,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 2030 yılında sektörün 74 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğü tahmin edilen sektörün 2024’te yaklaşık 252 milyon dolarlık bir hacmi yakaladığı ifade ediliyor. Türkiye, esans ihracatında da son yıllarda yükselişe geçmiş durumda. Öyle ki 2020 yılında 147 milyon dolar olarak gerçekleşen esans ihracatı 2024 yılında 339,2 milyon dolara yükseldi. Sektör, 2025 yılının ilk altı ayında ise 208,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından

Türk esans sektörü, kalite, esneklik ve güvenilirliğiyle dünya pazarlarında sağlam bir yer ediniyor. Bugün Türkiye, 100’ün üzerinde ülkeye esans ihraç ediyor ve özellikle Ortadoğu pazarı sektörün en güçlü bölgelerinden biri konumunda.

ADİL PELİSTER / İKMİB

KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Türk esans sektörünün, ürün kalitesi, esneklik ve güvenilirliğiyle dünya pazarlarında kendine sağlam bir yer edindiğini söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Önümüzdeki dönemde, özellikle katma değeri yüksek ürünlerle ihracat birim değerini yukarı taşımaya ve bu alandaki rekabet gücümüzü daha da pekiştirmeye odaklanacağız” diyor.

Sektörün bugün en büyük pazarının Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu belirten Pelister, “Onu İran, Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Lübnan gibi bölge ülkeleri takip ediyor. Ortadoğu pazarı, toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Bu ilgi, bölgedeki tüketim kültürü, Türkiye’nin coğrafi yakınlığı, kalite ve çeşitlilik avantajımız ile rekabetçi fiyatlarımızdan kaynaklanıyor” diye ekliyor.

PINAR GÜLER / SELUZ

YEDİ YILDIR İHRACAT ŞAMPİYONU

2007 yılından bu yana yüzde 100 Türk sermayesi bir şirket olarak Silivri’deki 40 bin metrekarelik Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk tam entegre robotik esans üretim tesisinde faaliyet gösteren Seluz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2024 yılı verilerine göre Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyor. Yıllık 35 bin ton esans ve 30 bin ton aroma üretim kapasitesine sahip olan şirket, global vizyonu doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. İstanbul’daki üretim ve AR-GE merkezi, Bulgaristan’daki üretim tesisleri ve kritik pazarlardaki lokal yapılanmalarına ek olarak 2026 başında Dubai’de yeni bir Creative Center, 2026 sonunda ise Fransa’da yeni bir merkez açacaklarını söyleyen Seluz Pazarlama Müdürü Pınar Güler Şahin, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, ağırlıklı pazarları Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri olsa da dünyadaki tüm ana kıtalarda müşterileri olduğunu belirtiyor.

Türkiye’de 500’ün üzerinde marka ve şirketle çalıştıklarını belirten Güler, “Ortadoğu pazarında da güçlü bir varlığımız var ve her geçen gün global pazar payımızı artırıyoruz. İKMİB verilerine göre 2018 yılından beri aralıksız olarak yedi yıl üst üste ‘Koku Kimyasalları’ kategorisinde Türkiye’nin en büyük ihracatını gerçekleştiriyoruz” diyor.

İşlerinin lokomotifini parfüm kategorisinin oluşturduğuna değinen Güler, şunları anlatıyor: “Son yıllarda Türkiye’den Ortadoğu’ya esans ihracatı her yıl çift haneli büyüyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, ‘Made in Türkiye’ etiketinin bölgede yüksek kalite algısına sahip olması.”

BÜLENT KONCA / MG INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY

TÜRK GÜLÜ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

1961 yılında Mişel Gülçiçek tarafından kurulan ve halen Gebze tesislerinde faaliyetlerine devam eden MG International Fragrance Company ise Türkiye’deki ilk ve en büyük esans üreticisi. 500’ün üzerinde çalışanı ile 250 binden fazla esans formülüne imza atan şirket, Türkiye’de yüzde 35’lik pazar payına sahip. Şirket, yılda bin 600’den fazla üreticiye esans tedariki ve inovatif projeler ile iş birlikleri geliştirerek destek veriyor. Beş kıtada 56 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, pandemi sonrası özellikle Rusya ve İran’daki ihracatını dikkat çekici rakamlara taşımış durumda. “Bu iki ülkedeki yıllık ihracatımız 20 milyon doların üzerindeki seviyeleri gördü ve artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. İhracat verilerimizin toplam ciromuzdan yüzde 35 pay alıyor” diyen MG International Fragrance Company Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca, Ortadoğu bölgesinde güçlü iş ortaklıkları olduğundan ve Dubai’de World Trade Centre’da özel showroom açarak Ortadoğu pazarı için faaliyetlerini artırdıklarından söz ediyor. Ortadoğu’nun Türk üretici ve tedarikçilere fırsat yarattığını ve tercih önceliği sunduğunu söyleyen Konca, şunları ekliyor: “Oryantal zevkleri anlama, empati kurma ve benzer kültür ile inanışları paylaşma bu konuda etkili oluyor. Türkiye, endemik bitki çeşitliliği konusunda benzersiz bir çeşitliliğe sahip. En büyük hazinemiz Isparta’dan elde edilen gül ve gül yağı. Dünyanın her yerindeki meslektaşlarımızın ham madde tercihi olan Türk gülü, büyük ilgi görüyor.”

MURAT GÜLMEZ / PARKİM GROUP

TÜRKİYE ‘FORMÜLASYON ÜSSÜ’ OLABİLİR

Dünyada esans alanında Çin, Hindistan ve Fransa öne çıkıyor. Fransa prestijle, Hindistan doğal ham

maddede ölçekle, Çin ise fiyatla rekabet ediyor. Türkiye’nin ise hız, esneklik ve formülasyon çeşitliliği ile fark yarattığını belirten Parkim Group Pazarlama Müdürü Murat Gülmez, “Türkiye olarak müşteriye özel, lokal tatları anlayan, kültürel kodlara dokunabilen esanslar üretiyoruz. Bu da bizi, ‘hazırdan al’ mantığının dışına çıkarıp, çözüm ortağı konumuna getiriyor. Bugün dünyada çok az ülke, aynı anda hem Doğu’nun yoğunluğunu hem de Batı’nın rafineliğini bu kadar dengeli sunabiliyor” diyor. Bu Doğu-Batı sentezinin özellikle parfüm segmentinde ciddi bir karşılık bulduğunu kaydeden Gülmez, “Cidde, Mekke, Dubai ve Amman gibi merkezlerde Türk menşeili esanslara olan ilgi hızla artıyor” diye konuşuyor.

Doğal esans ham maddeleri konusunda Türkiye’nin üretim avantajları olduğundan da bahseden Gülmez, şöyle devam ediyor: “Türkiye; Isparta gülü, Kazdağı kekikleri, Türk Tütünü, Türk Kahvesi, Ayvalık lavantası, Hatay defnesi, Antalya portakalı gibi birçok ham maddeye ev sahipliği yapıyor. Bu zenginlik sadece üretim değil, ilham anlamında da büyük bir avantaj. Türkiye, doğal içerikli esanslarda ‘formülasyon üssü’ olabilecek tüm altyapıya sahip.”

VAROL BESEN / REGALIEN İSTANBUL

NİŞ PARFÜM MARKALARINA DA İLGİ YOĞUN

Öte yandan özellikle Körfez Bölgesi’nde ve Ortadoğu’da yoğun ilgi gören Türk niş parfüm markaları da var. Regalien İstanbul onlardan biri. Varol ve Bilen Besen kardeşlerin 2019 yılında kurduğu marka bugün, 23 farklı parfümünü 40’a yakın ülkeye satılıyor. Bugün üretimlerinin yüzde 75’in ihraç ettiklerini belirten Varol Besen, Ortadoğu pazarının ihracatlarının yüzde 10’unu oluşturduğunu söylüyor. Besen, Türkiye’nin sadece ham maddeleriyle değil, aynı zamanda tarih boyunca koku kültürüne verdiği önemle de niş parfüm sektöründe öncü bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çekiyor.

NİL AKMAN / LA FANN

2021 yılında kurulan ve parfüm, kolonya, oda kokusu ve kişisel bakım kategorilerinde 200’ün üzerinde ürünü bulunan La Fann’ın kurucuları Nil Akman ve Elif Tekgü ise üretimlerinin yüzde 60’ını 10 ülkeye ihraç ettiklerini söylüyorlar. Ortadoğu’ya ilk adımı Suudi Arabistan ve Katar ile attıklarını anlatan Akman, devamında Kuveyt, Bahreyn ve Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne açılmayı hedeflediklerini vurguluyor. Bugün itibarıyla toplam ihracatlarının yaklaşık yüzde 65’ini Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdiklerini belirten Akman, “Bu bölgede tüketicilerin kokuya olan düşkünlüğü ve yeniliğe açıklıkları dikkat çekici. Türk markalarına duydukları güven, bizi bu pazarda çok daha güçlü kılıyor. Aynı zamanda kültürel benzerliklerimiz de iletişimi kolaylaştırıyor” diyor.

Türk esans üreticilerine ilgi neden artıyor?