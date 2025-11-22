Türkiye’yi 6 ülkenin yönetim üssü yaptı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden biri olan Kraft Heinz, Türkiye operasyonlarını ‘stratejik merkez’ konumuna taşıdı. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 26 milyar dolara yaklaşan cirosuyla dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri (FMCG) devlerinden biri olan şirket, Türkiye’yi yalnızca üretim ve satış üssü olarak değil; aynı zamanda bölgesel yönetim merkezi olarak yeniden tanımladı. Şirketin, ‘CIS’ olarak adlandırılan Azerbaycan, Gürcistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’daki operasyonlarının yönetimi artık Kraft Heinz Türkiye iş biriminin sorumluluğunda yürütülecek.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Böylece Türkiye, mevcut tüketici tabanına 70 milyon yeni tüketicinin eklendiği 150 milyondan fazla kişiye temas eden bir merkez haline gelecek. Türkiye’nin şirket için önemli bir pazar ve üretim üssü olmanın ötesine geçtiğini söyleyen Kraft Heinz Türkiye ve CIS Bölgesi Genel Müdürü Serkan Tekeş, bu stratejik değişimin arkasında Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği güçlü performansın bulunduğunu vurguluyor. Tekeş, “Önümüzdeki dönemde bu ülkelerde yapacağımız yatırımlarla pazarın üzerinde büyüme elde etmeyi hedefliyoruz. Kraft Heinz Türkiye olarak bölge ülkelerle birlikte büyüyen, inovasyonla fark yaratan, sürdürülebilir üretim anlayışını merkezine alan bir model oluşturuyoruz” diyor.

320 FARKLI ÜRÜN İHRAÇ EDİYOR

200’den fazla markasıyla küresel sos pazarının önde gelen oyuncularından olan Kraft Heinz, Türkiye’deki faaliyetlerini 2021 yılında Susurluk’taki üretim tesisinin satın alınmasıyla güçlendirmişti. Şirketin son beş yılda gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 150 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu yatırımlar üretim kapasitesinin artırılmasına, AR-GE, üretim teknolojileri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına da yöneldi. Türkiye iş birimlerinin, üretim kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Kraft Heinz küresel ekosistemi içinde çok güçlü bir yere sahip olduğunun altını çizen Tekeş, “Susurluk’taki tesisimiz, yalnızca ketçap üretimiyle değil, aynı zamanda 320 farklı ürünün üretildiği ve dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği bir merkez konumunda. Türkiye, Heinz ketçabın üretildiği sayılı ülkelerden biri olma özelliğini de taşıyor” diye anlatıyor.

500 MİLYON DOLARLIK PAZAR

Türkiye’de yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğü var. Son üç yılda tonaj bazında yüzde 4 civarında büyüyen bu pazarda Kraft Heinz’ın büyümeye öncülük ettiğini belirten Tekeş, “Global markalarımızı yerel tatlarla harmanlayarak farklı damak zevklerine hitap ediyoruz. Aynı zamanda ambalaj formatlarımızı da tüketici alışkanlıklarına göre uyarlıyoruz” diyor.

Stratejik genişleme sayesinde Kraft Heinz, CIS bölgesindeki ülkelerde de tüketim alışkanlıklarına uygun ürünlerle pazarın üzerinde büyüme hedefliyor. Türkiye’den yönetilen bu operasyonlar, aynı zamanda ihracat ve lojistik açısından da avantaj yaratacak. Şirket, bu ülkelerde yalnızca ‘Heinz Ketçap’ gibi markalarıyla değil, yerel tercihlere uygun yeni ürün çeşitleriyle de tüketicilere ulaşmayı planlıyor.

“Çalışanlarımızın yüzde 41’i kadın”

“Küresel ölçekte 36 bin çalışanı bulunan şirketin Türkiye’deki üretim modeli, aynı zamanda kadın istihdamı açısından da örnek gösteriliyor. Toplam çalışan sayımız 600’e yaklaştı. İstihdamımızın yüzde 41’ini kadınlar oluşturuyor. Yönetim ekibinde ise bu oran yüzde 44’e ulaşıyor. Kadın çalışan oranımız sektör ortalamalarının üzerinde. Bu, sadece kapsayıcılık açısından değil, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz açısından da kritik bir unsur. Bu yaklaşım, Kraft Heinz’ın Türkiye’deki yatırımlarını yalnızca ekonomik görmediğini, sosyal bir değer üretimi çerçevesinde de ele aldığını gösteriyor.”