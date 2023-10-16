Yabancı payı artarken ucuz kalan 8 hisse

01-14 Ekim 2023 tarihli sayıdan

Yabancı yatırımcıların borsadaki takas payı yüzde 35’i geçerken öncü göstergeler de hem yerli hem de yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payının artmaya başladığını gösteriyor.

Orta-uzun vadede ana hikâye olan ekonomik normlara dönüşle yabancı yatırımcı ilgisinin iyileşmeye devam edebileceği, gelecek dönemde ülke kredi notu seyri üzerinden yabancı portföy akımlarında toparlanma olacağı öngörülüyor. Bu ortamda İş Yatırım; son altı ayda yabancı yatırımların en çok aldığı, yurtdışı benzerlerine göre ucuz kalan BİST şirketlerini sıraladı.

Tablodaki sekiz şirketten dördü ise banka. Bu da son dönemde yabancı alımlarının özellikle bankalarda yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Nitekim BİST’te 2023 Ağustos’ta yabancı yatırımcılar toplam 683 milyon dolar net satış gerçekleştirirken bankacılık endeksi hisselerinde 6 milyon dolarlık net alım yaptı. Seçimler sonrasında oluşan pozitif fiyatlama ortamının, yabancı fon akımıyla birlikte bankacılık sektörü liderliğinde kısa-orta vadede devam etmesi bekleniyor.