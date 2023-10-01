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Ceren Oral




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18 kurumdan 50 hisse önerisi

Mevcut konjonktürde; borçsuz finansal yapıya sahip, nakit akışı kuvvetli, düzenli gelir ve kâr üreten, yabancı para pozisyonu artıda olan, ihracat kası ve düzenli temettü getirisi bulunan şirketlere portföylerde yer verilebileceği kaydediliyor.

01 Ekim 2023
18 kurumdan 50 hisse önerisi

Mevcut konjonktürde; borçsuz finansal yapıya sahip, nakit akışı kuvvetli, düzenli gelir ve kâr üreten, yabancı para pozisyonu artıda olan, ihracat kası ve düzenli temettü getirisi bulunan şirketlere portföylerde yer verilebileceği kaydediliyor. 

Bu kapsamda 18 kurumun listesinde 50 hisse yer alıyor. Politika faizinin 500 baz puan artırıldığı 21 Eylül’deki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararı BİST-100’ü yeniden 8.000’in üzerine taşırken, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in küresel yatırımcılarla yaptığı toplantılar sonrası güçlenen yabancı alışlarıyla endeks zirveyi zorluyor. 

Özellikle 8.000’in üzerinde kalındıkça BİST’in yukarı yönlü hareket etme potansiyeli güçlü görülüyor. 

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, dünya borsalarında devam eden satışlar ve doların güçlenmesi ise tedirginlik yaratan etkenler olarak öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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