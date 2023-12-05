Yatırımda giriş bedeli almayan 27 şirket

Franchise ekosisteminde isim hakkı bedeli yani giriş bedeli almayan markalar, yatırımcısına fırsatlar sunuyor. 2024 yılında toplam 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirketin franchise koşullarını araştırdık.

Türkiye’nin dinamik ekonomisi ve girişimci ruhunun yanı sıra birçok uluslararası markanın Türkiye pazarına ilgisi, franchise ekosisteminin gelişmesini destekledi.

Yüz binlerce çalışana iş imkanı sağlayan franchise ekosisteminin rakamsal verilerine baktığımızda; 2023’te yarattığı istihdam sayısının 300 bin kişiyi aştığını, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin 700, zincir işletmelere bağlı şube sayısının 66 bin, yurtdışına açılan Türk marka sayısının ise 405 olduğunu görüyoruz.

Bu yılın sonuna kadar 25 binden fazla girişimciye ev sahipliği yapmaya hazırlanan ekosistemin büyüklüğünün ise 55 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 2024 yılında ise ekosistemin büyüklüğünün 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yatırımcıyı desteklemek amacıyla franchise giriş bedeli almayan markalar ise Türkiye’de hızla büyüme planı yapıyor. 2024 yılında toplam 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirketin franchise koşullarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.