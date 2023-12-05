ARA
Bist 100
8075,87
-0,14%
Bist 100
Dolar/TL
28,9472
0,1036%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3788
0,0967%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0833
-0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1884,93
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Yatırımda giriş bedeli almayan 27 şirket

Franchise ekosisteminde isim hakkı bedeli yani giriş bedeli almayan markalar, yatırımcısına fırsatlar sunuyor. 2024 yılında toplam 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirketin franchise koşullarını araştırdık.

05 Aralık 2023
Yatırımda giriş bedeli almayan 27 şirket

Franchise ekosisteminde isim hakkı bedeli yani giriş bedeli almayan markalar, yatırımcısına fırsatlar sunuyor. 2024 yılında toplam 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirketin franchise koşullarını araştırdık.

Türkiye’nin dinamik ekonomisi ve girişimci ruhunun yanı sıra birçok uluslararası markanın Türkiye pazarına ilgisi, franchise ekosisteminin gelişmesini destekledi. 

Yüz binlerce çalışana iş imkanı sağlayan franchise ekosisteminin rakamsal verilerine baktığımızda; 2023’te yarattığı istihdam sayısının 300 bin kişiyi aştığını, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin 700, zincir işletmelere bağlı şube sayısının 66 bin, yurtdışına açılan Türk marka sayısının ise 405 olduğunu görüyoruz. 

Bu yılın sonuna kadar 25 binden fazla girişimciye ev sahipliği yapmaya hazırlanan ekosistemin büyüklüğünün ise 55 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 2024 yılında ise ekosistemin büyüklüğünün 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yatırımcıyı desteklemek amacıyla franchise giriş bedeli almayan markalar ise Türkiye’de hızla büyüme planı yapıyor. 2024 yılında toplam 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirketin franchise koşullarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1884,93 0,05%
  • ALTIN ONS 2025,37 -0,05%
  • BIST 100 8075,87 -0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9472 0,1036%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3788 0,0967%
  • EURO/USD 1,0833 -0,0078%
  • INGILIZ STERLINI 1,2634 0,01623%
  • JAPON YENI 147,042 -0,165%
  • KANADA DOLARI 1,35583 0,13589%
  • RUS RUBLESI 91,615 0,1257%
Günün En Çok Okunanları
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
GERİ
İLERİ
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL