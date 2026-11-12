Enerji tesislerinde yapay zeka destekli güvenlik

İşletmeler açısından artık yalnızca alarm üretilmesi değil, tehditlerin güvenilir biçimde algılanması, alarmların doğrulanması ve gerekli müdahale süreçlerinin koordineli şekilde yürütülmesi önem taşıyor. Yüzde 100 yerli sermayeli Desecure’ün teknoloji ve mühendislik şirketi olan Desecure Technology, keşif ve risk analizinden sahaya özel mühendisliğe, teknoloji seçiminden sistem entegrasyonuna kadar güvenlik altyapısının tüm aşamalarını bütünleşik bir yaklaşımla ele alıyor. Desecure Özel Güvenlik bünyesindeki 7/24 Alarm İzleme Merkezi operasyonuyla tamamlanan bu model, tehditlerin erken algılanmasından alarm doğrulama ve müdahale koordinasyonuna kadar uçtan uca bir güvenlik yönetimi sunuyor.

Yerli mühendislik ve Ar-Ge gücüyle sahaya özel çözümler

Desecure Technology, şirket içindeki Ar-Ge ve mühendislik ekibiyle güvenlik alanında elektronik, ürün ve sistem geliştirme çalışmaları yürütüyor. Grup bünyesindeki yazılım geliştirme şirketi Deviser, ilgili yazılım ve dijital ürün yetkinlikleriyle bu ekosistemi tamamlıyor. Çözüm portföyünde Desecure MGS, Desecure Vision, Desecure One ve Desecure Sezgisel Alarm Sistemi’nin yanı sıra Mobil İzleme Kulesi (MİK), Mobil Alarm Standı (MAS) ve Mobil İzleme Aracı (MİA) gibi uygulamalar bulunuyor. Şirket, kendi geliştirdiği bileşenleri farklı üreticilere ait kamera, video yönetim yazılımları, algılama ve haberleşme teknolojileriyle bir araya getirerek sahaya özel güvenlik sistemleri oluşturuyor.

Tesislerin coğrafi yapısını, fiziksel koşullarını, bağlantı altyapısını ve operasyonel risklerini ayrı ayrı değerlendiren şirket, tek bir ürün veya üreticiyle sınırlı kalmadan ihtiyaca uygun teknolojilerin birlikte çalışmasını hedefleyen esnek güvenlik mimarileri oluşturuyor. Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarında yapay zekâ destekli video analiz, radar ve termal kamera entegrasyonları, mobil güvenlik sistemleri ve erken yangın tespiti gibi alanlara odaklanıyor. Özellikle uzak konumdaki güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri ile enerji depolama tesislerinde geniş çevre güvenliği, zorlu saha koşulları, haberleşme kısıtları ve kesintisiz çalışma gereksinimleri tasarımın temel unsurlarını oluşturuyor.

“Enerji tesislerinde güvenlik, üretim sürekliliğini destekleyen kritik bir süreç”

Enerji tesislerinin farklı coğrafi ve operasyonel koşullarda güvenlik gereksinimleri bulunduğunu belirten Desecure Technology Enerji Grup Koordinatörü Ünsal Kütaruk, şu değerlendirmede bulundu: “Enerji tesislerinin güvenliği yalnızca kameralarla izlenmesi gereken bir konu değil, üretim sürekliliğini doğrudan etkileyen kritik bir operasyonel süreçtir. Güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri ile enerji depolama tesislerinde geniş çevre alanları, uzak konumlar, sınırlı bağlantı altyapısı ve kritik ekipmanların korunması gibi ihtiyaçlar öne çıkıyor. Bizim yaklaşımımız, her tesisin coğrafi koşullarına ve risk profiline uygun güvenlik mimarisini tasarlamak, yapay zekâ destekli analizlerle gereksiz alarmları azaltmak ve gerçek tehditlere yönelik müdahale süreçlerinin 7/24 profesyonel izleme operasyonuyla etkin biçimde yönetilmesini sağlamak. Hedefimiz yalnızca tehditleri erken aşamada algılamak değil, güvenlik sistemlerini daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir hâle getirmek.”