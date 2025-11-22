Yeni çağın tasarımcıları markalarla köprü kuruyor: '3. nesil bir misafir işçi torunuyum'

Bugünün marka dünyasında yenilik, teknolojinin yanı sıra insanla ve duyguyla da ölçülüyor. Artık bir markanın vizyonu tasarımcıların dokunuşuyla, sanatçıların yorumuyla ve kültürel bağlamla birleşmez ise eksik kalıyor. Bu yüzden global sahnede, her geçen gün daha fazla ‘marka x tasarımcı’ iş birliğine tanık olunuyor. Louis Vuitton’dan Gucci’ye, Nike’tan Adidas’a kadar pek çok ünlü marka, tasarımcılarla iş birliğine giderek farklı koleksiyonlar ortaya koyuyor.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Otomotiv dünyasının da bu dönüşümün dışında kalmıyor. Çünkü bugün bir otomobil, sadece hız ya da mühendislik başarısı olarak algılanmıyor; bir kimliğin, bir yaşam tarzının da ifadesi olarak görülüyor. Mercedes-Benz de bu anlayışla yola çıkıyor. Yeni CLA, Mercedes-Benz’in bugüne kadarki en akıllı ve en yenilikçi modeli olarak lanse ediliyor. Bu vizyonun moda tarafındaki yansıması ise Les Benjamins imzası taşıyan özel bir kapsül koleksiyon.

21 PARÇALIK KOLEKSİYON

Her iş birliğinde iki markanın ruhunu bir araya getirmek istediklerini söyleyen Les Benjamins Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, “Mercedes-Benz’in tasarım ekibiyle Kopenhag’da tanıştım. CLA’nın silüetini, malzeme önceliklerini ve renk dünyasını yakından görmek ilham vericiydi. Ortaya çıkan 21 parçalık koleksiyonda şehirli rahatlık, teknik zarafetle harmanlanıyor” diyor.

Ancak bu koleksiyonun asıl gücü, Aydın’ın kişisel hikâyesinde yatıyor. “Ben üçüncü nesil bir Gastarbeiter’ım, yani misafir işçi torunuyum. Anneannem Almanya’da bir tekstil fabrikasında iplik bobinlerini temizlerdi, dedem kaynakçıydı. Onların emeğiyle başlayan hikâye, bugün Mercedes-Benz ile yaptığımız iş birliğiyle yeni bir forma kavuştu. Anneannemle dedemin işçi olarak gittiği ülkede, şimdi kendi hikâyemi tasarımla anlatıyorum” diye konuşan Aydın, bu iş birliğinin kendisi için bir döngünün tamamlanması anlamına geldiğini ifade ediyor.

TEMASI ‘KÖKLERİNLE BÜTÜNLEŞ’

Koleksiyonun teması ‘köklerinle bütünleş’ olarak tanımlanıyor. Bu ifadenin kendisi için geçmişe saplanmak değil; ondan güç alarak ileriye yürümek anlamına geldiğini söyleyen Aydın, “Almanya’da doğup Türkiye’ye taşındığımda, buradaki dokular, renkler ve hikâyeler beni büyüledi. Les Benjamins’in DNA’sı da bu geçişten besleniyor” diyor.

Marka, her koleksiyonunda doğu ile batı arasındaki bu kültürel gerilimi işliyor. Mercedes-Benz iş birliği de bu anlatının örneklerinden biri olmuş. Bu projeyi modanın yanı sıra kültürler arası bir köprü olarak değerlendiren Aydın, “Bu iş birliğinin Türk-Alman dostluğuna, Almanya’daki Türk tasarımcı ve kreatif topluluklara ilham vereceğine inanıyorum. Bu yalnızca bir koleksiyon değil; iki kültür arasındaki bağı yeniden tanımlayan bir hikâye” diye ekliyor.

‘KÜLTÜR MARKASI’NA DÖNÜŞÜM

Mercedes-Benz’in son yıllarda Virgil Abloh, A$AP Rocky ve Moncler ile yaptığı küresel iş birliklerinin, markanın otomotivin ötesinde bir ‘kültür markası’na dönüştüğünün göstergesi olduğunun altını çizen Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli ise “Les Benjamins iş birliği de bu vizyonun Türkiye’den yükselen en güçlü örneği” diyor.

Üstelik bu proje, Mercedes-Benz’in ilk kez bir Türk moda markasıyla gerçekleştirdiği kapsül koleksiyon olma özelliğini taşıyor. Koleksiyonun İstanbul’da üretilmesi ve yerel kültürün global estetikle birleşmesi, markaya farklı bir kimlik kazandırmış.

Mercedes-Benz’in artık bir yaşam biçimi temsilcisi olduğuna vurgu yapan Kefeli, “Otomobil, bizim için bir teknolojiden daha fazlası. Bir deneyim, bir estetik, bir duygusal bağ. Bu proje, markamızın dönüşümünü Türkiye’deki en özel yansımalarından biri haline getirdi” diye ekliyor.