“Yeni marka ve satın alımlarla büyümeye odaklandık”

Altınmarka Grubu, Aydın-Germencik’teki Türkiye’nin en önemli sağmal çiftliklerinden biri olan Efeler Çiftliği ile Ege Bölgesi’ndeki Tazlar Çiftliği’ni bir süre önce satın alarak büyüme yolculuğunda yeni bir hikaye başlattı. Son dönemde üretim tarafında önemli satın almalar yaparak büyüme yolculuğunu hızlandıran Altınmarka Grubu, perakende tarafında da yeniden yapılanmayla satın alma sürecini devam ettirmeyi planlıyor.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Altınmarka Perakende’nin liderliğini üstlenen Kaan Altınkılıç, Kahve Dünyası, Kahve Dünyası Algötür, Kahve Dünyası Fabrika, Kahve Dünyası Köşe gibi alt markaların yanı sıra Baylan gibi değerli kurumları da barındıran bir perakende yapılanmasına gittiklerini söylüyor.

Yeni yapılanma ile birlikte yeni marka yaratma ve stratejik satın almalar gibi farklı büyüme alanlarına odaklandıklarını dile getiren Kaan Altınkılıç, önümüzdeki dönemde Altınmarka Grubu olarak yalnızca fiziksel büyüme değil tüketiciyle kurdukları bağı güçlendirecek, tedarik zincirini derinleştirecek yeni yatırım fırsatlarına odaklanacaklarını belirtiyor. Grubun büyüme yolculuğunu ve yeni dönemde odaklanacağı alanları anlatan Kaan Altınkılıç sorularımızı yanıtladı:

“Detaylara hakimiyet başarı sağlar”

Okul yıllarından itibaren işin mutfağını bilmenin ve sahaya hâkim olmanın önemini babası Birol Altınkılıç’tan öğrendiğini ve iş hayatında kendisine en çok ilham veren isimlerin başında geldiğini söyleyen Kaan Altınkılıç, henüz üniversite sıralarında olan gençlere iş hayatında sürdürülebilir başarı için şu tavsiyelerde bulunuyor: “İşin büyüklüğünden önce detayına odaklanmalısınız. Bugün hâlâ karar alırken üretimden mağaza operasyonuna kadar sürecin her detayını anlamaya çalışıyorum. Çünkü sürdürülebilir başarıyı sağlayan şeyin yalnızca vizyon değil, detaylara hâkimiyet olduğuna inanıyorum. Bugünün iş dünyasında liderlik artık sadece iyi yönetmekle ilgili değil; değişimi okuyabilmek, hızlı adapte olabilmek ve farklı disiplinleri bir araya getirebilmekle ilgili.”

Kahve Dünyası için geçen yıl nasıl kapandı? Şirket ciro ve istihdamda hangi noktaya geldi?

Altınmarka Perakende çatısı altındaki operasyonlarımızda 2025’i oldukça güçlü bir büyümeyle geçirdik. 2026’da da aynı hızda devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ciromuz 2025’te yaklaşık 11,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. İstihdam tarafında da yaklaşık 4 bin kişilik bir ekiple faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde büyümeye devam ederken, ekip yapımızı da aynı şekilde güçlendiriyoruz.

Şirketin 2026 yılında ciro olarak büyüme hedefi nedir? Enflasyon etkisi işinize nasıl yansıdı?

2026 için hedefimiz 15 milyar TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmak. Buradaki büyüme beklentimiz sadece enflasyon kaynaklı değil; operasyonel olarak da büyüyerek yeni yatırımları ve ölçeğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Enflasyon her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de maliyetler üzerinde etkili oluyor. Biz de bu süreci operasyonel verimliliği artırarak, tedarik zincirimizi daha güçlü yöneterek ve fiyat–değer dengesini koruyarak yönetiyoruz. Marka gücümüz, ürün çeşitliliğimiz ve müşteriye sunduğumuz deneyim de bu dönemde bizi destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kahve Dünyası olarak kaç mağazaya sahipsiniz. Bu yıl sonunda kaç mağazaya ulaşmayı hedefliyorsunuz?

Bugün Kahve Dünyası ve alt markalarıyla birlikte yaklaşık 350 mağaza yönetiyoruz. Türkiye’deki mağazalarımızın tamamı kurumumuza ait ve doğrudan kendi yönetimimiz altında faaliyet gösteriyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 400 mağazaya ulaşmak. Ortalama olarak her 10 günde bir yeni mağaza açıyoruz.

Şirketin bu yıl ve önümüzdeki süreçte büyüme yolculuğunda yeni kararlar gündemde. Yeni yapılanma sürecinizden söz eder misiniz?

Bizim asıl işimiz sanayicilik. Bildiğiniz gibi endüstriyel kakao, çikolata, kahve üreten fabrikalarımız ve şirketlerimiz var. Keza Altınmarka Kakao ve Çikolata şirketimiz Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alıyor. İlk 500’de başka şirketlerimiz de var. Bu doğrultuda, perakende şirketlerini Altınmarka Perakende olarak tek bir çatı altında toplama kararı aldık. Altınmarka Perakende oluşumu, bünyesinde Kahve Dünyası, Kahve Dünyası Algötür, Kahve Dünyası Fabrika, Kahve Dünyası Köşe gibi alt markaların yanı sıra Baylan gibi değerli kurumları da barındıran bir perakende yapılanması olarak kuruldu. İlerleyen dönemde yeni markalar yaratarak, birleşme ve satın almalar yoluyla büyümeyi hedefliyoruz.

Yeni yapılanmayla birlikte yatırım programınızdan da söz eder misiniz?

Altınmarka Perakende çatısı altındaki şirketlerimizde büyümeyi yalnızca operasyonel ölçekte değil; sürdürülebilirlik, üretim gücü ve uzun vadeli değer yaratımı odağında ele alıyoruz. Özellikle perakende tarafında yeni marka yaratma ve stratejik satın almalar gibi farklı büyüme alanlarına odaklanıyoruz. Altınmarka Perakende yatırımlarımız haricinde Altınmarka Grubu olarak da son dönemde gıda ve üretim tarafında ekosistemimizi güçlendirecek yatırımlara yöneldik. Aydın-Germencik’te yer alan Türkiye’nin en önemli sağmal çiftliklerinden Efeler Çiftliği ile Ege Bölgesi’nde yer alan Tazlar Çiftliği’ni bünyemize dahil ederek tedarik ve üretim zincirimizi daha entegre bir yapıya taşıdık. Bunun yanında grubumuz çatısı altında yenilenebilir enerji ve verimlilik yatırımları da sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Altınmarka Grubu olarak yalnızca fiziksel büyümeye değil; tüketiciyle kurduğumuz bağı güçlendirecek, tedarik zincirimizi derinleştirecek ve yeni yatırım fırsatlarına odaklanacağız.

Yurtdışında büyüme stratejiniz nedir?

Yurt dışında ise hem faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki mağaza sayımızı artırıyor hem de yeni pazarlara giriş yapıyoruz. KKTC, master franchise iş ortağımızla birlikte başarılı şekilde büyüdüğümüz pazarlardan biri. Fırsatlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde yeni ülkelere açılmaya da devam edeceğiz. Bununla birlikte, alternatif satış kanallarındaki yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. E-ticaret operasyonlarımızı daha güçlü bir altyapıyla desteklemek amacıyla depomuzu yeni bir lokasyona taşıyarak kapsamlı bir e-ticaret üssü kuruyoruz. Grup şirketlerimiz bünyesinde e-ticaret faaliyetleri yürüten tüm marka ve operasyonları bu yapı altında bir araya getirerek daha verimli, ölçeklenebilir ve entegre bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Giderek artan kahve zincirleri ve yeni butik kahve dükkanları var. Bu alanda yeni trendlere ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?

Gözlemlerimize göre yeni tüketici trendleri, ürün içeriğinin kalitesi ve doğallığı yönünde ilerliyor. Aroma ve tatlandırıcı gibi içeriklerden uzaklaşıldığını görüyoruz. Perakendenin geleceği açısından ise otonom mağaza konseptlerinin önemli bir yere sahip olacağına inanıyoruz. Bizim de bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Yapay zekâ destekli altyapılarla operasyonel süreçlerimizi daha verimli hale getirecek, karar alma mekanizmalarını güçlendirecek ve müşteri deneyimini geliştirecek projelere odaklanmış durumdayız. Bu yatırımlarımızla, yalnızca mağaza sayımızı artırmayı değil, aynı zamanda teknoloji odaklı ve geleceğe hazır bir perakende ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyoruz.