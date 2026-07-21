ARA
DOLAR
47,21
0,07%
DOLAR
EURO
53,91
0,16%
EURO
ALTIN
6154,65
-0,10%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Araç muayenesi yaptıracaklar için önemli uyarı! Dolandırıcılık girişimlerine dikkat

TÜVTÜRK, araç muayene işlemleriyle ilgili resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı araç sahiplerini uyardı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araç muayenesi yaptıracaklar için önemli uyarı! Dolandırıcılık girişimlerine dikkat

TÜVTÜRK'ten araç muayenesi yaptıracaklara ilişkin önem uyarılar geldi. Araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallardan ve ücretsiz olarak alınabileceğinin altı çizilirken, dolandırıcılık girişimlerine de dikkat çekildi.

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Araç sahipleri randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz oluşturabiliyor.

Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Dolandırıcılık girişimlerine dikkat

Şirket, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla işbirliği bulunmuyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL