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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor

Yetenekleri elinde tutmak isteyen şirketler, yurt dışında eğitim ve kariyer imkanları sunuyor. Şirketler geçici görev değişimleri, uzun süreli transferler, uluslararası projeler ve liderlik gelişim programları gibi uygulamalarla çalışanlarını küresel sahneye hazırlıyor.

26 Nisan 2025 | 14:10
Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor

Günümüz iş dünyasında yetenek, şirketlerin en değerli sermayesi haline geldi. Yetenekleri elinde tutmak isteyen şirketler, çalışanlarına yalnızca yerel değil; aynı zamanda uluslararası arenada da gelişim ve kariyer fırsatları sunmaya odaklanıyor. Şirketler geçici görev değişimleri, uzun süreli transferler, uluslararası projeler ve liderlik gelişim programları gibi uygulamalarla çalışanlarını küresel sahneye hazırlarken, rekabette de bir adım öne geçiyor. Diğer taraftan yetenekler global deneyim kazanmak, kendini geliştirmek ve daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için yurt dışına açılma fırsatı buluyor. İş dünyasında özellikle uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük yapılarda yer alan bu tür eğitim ve yurt dışında çalışma imkanları; ‘expat programları’, ‘global rotasyonlar’, ‘liderlik gelişim programları’ gibi isimlerle anılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İLERİ
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
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