Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor

Günümüz iş dünyasında yetenek, şirketlerin en değerli sermayesi haline geldi. Yetenekleri elinde tutmak isteyen şirketler, çalışanlarına yalnızca yerel değil; aynı zamanda uluslararası arenada da gelişim ve kariyer fırsatları sunmaya odaklanıyor. Şirketler geçici görev değişimleri, uzun süreli transferler, uluslararası projeler ve liderlik gelişim programları gibi uygulamalarla çalışanlarını küresel sahneye hazırlarken, rekabette de bir adım öne geçiyor. Diğer taraftan yetenekler global deneyim kazanmak, kendini geliştirmek ve daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için yurt dışına açılma fırsatı buluyor. İş dünyasında özellikle uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük yapılarda yer alan bu tür eğitim ve yurt dışında çalışma imkanları; ‘expat programları’, ‘global rotasyonlar’, ‘liderlik gelişim programları’ gibi isimlerle anılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.