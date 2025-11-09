Hikayesi 1895'te Beyoğlu'nda başlayan şirket: Bugün 3 kıtada...

Bazı markalar var ki ürünleri kadar zamanın kendisiyle yarışan hikâyeleriyle de hayranlık uyandırıyor. 100 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren bu markalar, ticari başarılarının yanı sıra kültürlerarası köprü kurma becerileriyle de birer yaşam biçimini temsil ediyor. Her biri adeta, değişen dünyaya rağmen özünü koruyabilen birer ‘kültürel bellek’ gibi.

Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından

İşte bu köklü markalardan biri de, 1895 yılında Beyoğlu’nda bir eczanede başlayan öyküsüyle bugün üç kıtada faaliyet gösteren Atelier Rebul.

Jean Cesar Reboul’ün İstanbul’un büyülü atmosferinde kurduğu “Grande Pharmacie Parisienne” adlı eczane, zamanla yalnızca şifa dağıtan bir yer olmaktan çıkıp, koku zanaatkârlığının doğduğu bir merkeze dönüşüyor. O ilk lavanta kolonyasının kokusu, bugün 130 yıl sonra hâlâ markanın özünü temsil ediyor. Ama artık kolonyanın çok ötesine geçen marka, bir duyu deneyimi sunuyor.

YILDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ

2013 yılında perakende sektörüne adım attıklarını ve ilk mağazalarını o yıl açtıklarını söyleyen Rebul Holding Co-CEO’su Nüket Filiba, böylece tüketiciye daha çok yaklaştıklarını ve lüks kozmetik pazarının güçlü oyuncularından biri haline geldiklerini belirtiyor.

“Bugün Türkiye’de 25 mağazamız, e-ticaret platformlarımız, Sephora, Beymen ve İstanbul havalimanı satış noktalarımızla ve horeca kanalımız ile yolumuza devam ediyoruz. Mağazalarımız ve online platformlarımız ile Türkiye’de yılda 5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyor. Online ticaret, toplam satışlarımızın yüzde 20’sini oluşturuyor ve her yıl ortalama yüzde 8,4 büyüme kaydediyor” diyen Filiba, markanın global yolculuğunun ise 2017 yılında Benelux bölgesiyle başladığını ardından Slovenya, Hırvatistan, Çin, Dubai, Katar, Kuveyt, Ürdün, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarına giriş yapıldığını anlatıyor.

TURQUALITY KAPSAMINA GİRDİ

Marka bugün artık üç kıtada, 21 ülkede, 50 monobrands mağaza ve de Bijenkorf, Douglas, Nama gibi seçkin zincirlerde, bine yakın lüks perakende noktasında ve online kanallarda tüketicilerle buluşuyor. Bu yıl Turquality programına dahil olan marka, 2025’te globalde büyümeye hız vermiş durumda.

Bu çerçevede; Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan pazarlarında, bölgenin en güçlü lüks perakende ve gayrimenkul gruplarından Al Tayer Insignia grubu ile yaptıkları iş birliğinin markalarını Bloomingdale’s, Harvey Nicholas, Ounass Mall of Emirates gibi prestijli noktalara taşıdığından da söz eden Filiba, şunları ekliyor: “Asya Pasifik’te de bölgenin lider grubu MAP ile yaptığımız anlaşma kapsamında Endonezya’da mağazalarımızı açtık. 2026 başında da Galeries Lafayette Jakarta’da yerimizi alıyoruz. Son ve belki de en heyecanlı yatırımımız ise yeni açtığımız Londra mağazamız. Bu mağaza, markamızın global kimliğinde yeni bir dönüm noktası. Londra mağazası dışında İngiltere’de online, seçkin perakende zincirleri ve horeca kanalında varlığımı göstermek üzere yapılanıyoruz. 2026 ajandamızda ise Hindistan pazarı var.”

DÜNYA MARKALARINA ÜRETİM

Markanın yıllar içinde ürün kategorilerini de çeşitlendirdiğinden bahseden Rebul Holding A.Ş. Co-CEO’su Kerim Müderrisoğlu ise, “Zamanla oda kokuları ve aksesuarları, doğal vücut bakım ürünleri, kolonya, banyo ve vücut bakım ürünlerini de geliştirdik” diyor.

Bugün itibarıyla kapasitelerinin yüzde 55’ini kullandıklarını ve 16 milyon dolarlık teknoloji yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Müderrisoğlu, şöyle devam ediyor: “Gelirlerimizin yüzde 40’ı ihracattan geliyor. İşimizin yüzde 15’lik kısmı Rebul kolonyaları, yüzde 45’lik kısmı Atelier Rebul oluştururken, yüzde 45 kısmı da dünya markaları için yaptığımız üretim oluşturuyor. 100’den fazla otel ve 400’ü aşkın restoranın taleplerini karşılarken, Çırağan Palace Kempinski, Mandarin Oriental Bodrum ve Four Seasons gibi dünya çapında bilinen otellerle global iş birliklerini sürdürüyoruz."