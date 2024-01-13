Peugeot Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketin açıklamasına Peugeot, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde ocak ayında kredi seçenekleri sunuyor. Açıklamanın detayları şöyle;



1 PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 ve E-2008 modelinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

2 Yeni 408 Yeni 408'lerde 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

3 PEUGEOT 308 Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

4 SUV 3008 Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman seçeneği bulunurken, GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor.

5 SUV 5008 Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin liralık kredilerde 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz geçerli oluyor.

6 PEUGEOT 208 208'de 90 bin liralık kredi için 12 ay vadeli ve faizsiz kredi seçeneği bulunuyor.

7 YENİ 508 Bireysel müşterilerine Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi seçeneği sunulurken GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor.