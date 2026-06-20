2000 model ve altı araçlara yeni düzenleme gündemde: MTV borçları silinebilir

Teklifte, 2000 model ve daha eski araçların kayıt ve tescillerinin silinerek hurdaya ayrılması ve Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde, bu araçlara ilişkin başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş MTV borçları ile bunlara bağlı faiz, zam, vergi cezası ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.