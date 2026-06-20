2000 model ve altı araçlara yeni düzenleme gündemde: MTV borçları silinebilir

Trafikte uzun yıllardır aktif olarak kullanılmayan milyonlarca araca ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. CHP Milletvekili Melih Meriç'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, 2000 model ve altı olup son 5 yılda muayene, sigorta veya trafik işlem kaydı bulunmayan araçların hurda statüsüne alınmasını öngörüyor. Teklif kapsamında bu araçların MTV borçlarının silinmesi ve vergi mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi hedefleniyor.
1 Trafikte yer almasa da vergi yükümlülüğü devam ediyor
NTV'de yer alan habere göre, yıllardır trafikte yer almayan ve kullanımdan çıkan çok sayıda araç, fiilen hurda durumunda olmasına rağmen resmi kayıtlarda aktif görünmeyi sürdürüyor. Muayene ve sigorta işlemleri yapılmayan bu araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları işlemeye devam ederken, araç sahipleri de vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalıyor.
2 "Kamu kaynaklarına ek yük getiriyor"
Teklifin gerekçesinde, özellikle taşımacılıkta kullanılan eski model kamyon ve çekicilerin zamanla ekonomik değerini yitirdiği, bazı araçların ise kullanılamaz hale geldiği ya da tamamen ortadan kalktığı belirtildi. Buna rağmen bu araçlar için vergi tahakkukunun sürmesinin vatandaşları mağdur ettiği vurgulanırken, trafikte fiilen bulunmayan araçlara yönelik tahsilat ve takip işlemlerinin de kamu kaynaklarına ek idari yük getirdiğine dikkat çekildi.
3 Neler değişecek?
Teklife göre, model yılı 2000 ve daha eski olan araçlardan, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son 5 yılda muayene yaptırılmadığı, zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve trafik tescil, devir, satış ya da kullanım kaydına rastlanmadığı tespit edilen araçların sahipleri, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde düzenleme kapsamından yararlanabilecek.
4 Cezaların tahsilinden vazgeçilecek
Teklifte, 2000 model ve daha eski araçların kayıt ve tescillerinin silinerek hurdaya ayrılması ve Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde, bu araçlara ilişkin başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş MTV borçları ile bunlara bağlı faiz, zam, vergi cezası ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.
5 Hacizler de kalkabilir
Düzenlemeyle, trafik tescil kaydı silinen araçlar üzerinde 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan hacizlerin kaldırılması da amaçlanıyor.
6 Silinen borçlar yeniden hesaplanabilir
Düzenlemede, kaydı silinerek hurdaya ayrılan bir aracın sonradan ortaya çıkması ya da varlığının tespit edilmesi durumunda yeniden tescil edilebilmesinin önü açılıyor. Böyle bir durumda daha önce terkin edilen vergi borçları ve bunlara bağlı alacakların, aracın yeniden kayıt altına alınmasını takip eden ay itibarıyla tekrar hesaplanması öngörülüyor.